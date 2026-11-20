Υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή καταγράφηκαν σε μεγάλο μέρος της χώρας την Παρασκευή 20.11. Οι υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες έχουν καταγραφεί κυρίως σε τμήματα της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια τμήματα της Κρήτης. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία έως τις 16:40 της Παρασκευής 20.11 έχει καταγραφεί στο μετεωρολογικό σταθμό στον Αλικιανό Χανίων και στο Σίσι Λασιθίου και είναι ίση με 29.8˚C.

Στον παρακάτω χάρτη απεικονίζεται η κατανομή των μέγιστων θερμοκρασιών στη χώρα έως τις 16:40 της Παρασκευής 20.11.2026. Στον πίνακα εντός του σχήματος παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες.