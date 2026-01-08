Ο πλανήτης – γίγαντας Δίας, φτάνει αυτή την εβδομάδα στην πιο κοντινή του απόσταση από τη Γη για το 2026. Την Πέμπτη/Παρασκευή 8/9 Ιανουαρίου θα βρίσκεται σε εξαιρετικά ευνοϊκή θέση για παρατήρηση και είναι τόσο φωτεινός που είναι αδύνατο να μην τον προσέξει κανείς. Θα είναι τόσο κοντά, ώστε ακόμη και με απλά κιάλια θα φαίνονται οι 4 μεγαλύτεροι δορυφόροι του!

Αν κοιτάξουμε βορειοανατολικά του Αγίου Νικολάου, πάνω από τους Άγιους Πάντες, ο πλανήτης Δίας (Jupiter) διακρίνεται έντονα και είναι πολύ φωτεινός! (ώρα 18:30)

Η διάμετρός του είναι περισσότερο από 11 φορές μεγαλύτερη από εκείνη της Γης και τα σύννεφα της ατμόσφαιράς του ευνοούν ιδιαίτερα την αντανάκλαση, γεγονός που τον καθιστά τον λαμπρότερο πλανήτη του νυχτερινού ουρανού, μετά την Αφροδίτη, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται πολύ πιο μακριά.

ΛΕΩΝ.Κ.