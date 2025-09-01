Στη συγκυρία διαφόρων παραγόντων, όπως ο νοτιάς, η άπνοια και η υψηλή υγρασία, αλλά και ο κορεσμός των αγωγών με μεγάλη ποσότητα λυμάτων τα οποία το αντλιοστάσιο του αποχετευτικού δικτύου δεν προλαβαίνει να αδειάσει με αποτέλεσμα να παραμένουν στο δίκτυο και να δημιουργούν σηπτική κατάσταση και δύσοσμα αέρια, όταν οι αγωγοί είναι γεμάτοι, αποδίδει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου την έντονη δυσοσμία που απλώνεται βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες στο κέντρο της Ελούντας.

Το φαινόμενο εκδηλώθηκε από την περασμένη Παρασκευή, με αποτέλεσμα να προκαλείται έντονη δυσφορία σε κατοίκους και επισκέπτες που διαμένουν σε ξενοδοχεία και διαμερίσματα του Σχίσματος ή δειπνούσαν σε εστιατόρια και ταβέρνες…

Ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΑΝ Γιώργος Παπαδάκης, μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ εξήγησε ότι η Δημοτική Επιχείρηση θα καταβάλει προσπάθεια αυτή και την επόμενη εβδομάδα με την κατάλληλη παρέμβαση, θα ενισχύσει τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των αντλιοστασίων ώστε να μην παραμένουν λύματα μέσα στους αγωγούς, όσο αντέχει βέβαια και ο βιολογικός της Ελούντας ο οποίος λειτουργεί στα όριά του…

Στη φάση αυτή η προσπάθεια θα επικεντρωθεί στον καλύτερο εξαερισμό των αγωγών, τόνισε.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ