Το απόγευμα της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου ο Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος χοροστάτησε κατά τον Πανηγυρικό Εσπερινό που τελέστηκε στον εορτάζοντα Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου “Πάνω Παναγιάς” Μοχού Πεδιάδος. Απευθυνόμενος προς τους πιστούς, μίλησε για τη μεγάλη Θεομητορική εορτή, σημειώνοντας: “Συναχθήκαμε απόψε, όπως ακούσαμε και στο δοξαστικό των Αποστίχων, για να δοξάσουμε, να χαρούμε και να μεγαλύνουμε το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ένα πρόσωπο, το οποίο κάθε φορά που γιορτάζει μας γεμίζει με μία ιδιαίτερη χαρά. Γιατί όλοι μας έχουμε ιδιαίτερη σχέση με την Παναγία. Τί είναι εκείνο που μας κάνει να έχουμε τέτοιο δέσιμο μαζί της και αυτή την ξεχωριστή χαρά; Η χαρά οφείλεται στο ότι η Υπεραγία Θεοτόκος έγινε η αιτία της δικής μας σωτηρίας. Και χαιρόμαστε μαζί με τους Αγίους Θεοπάτορες Ιωακείμ και Άννα, μαζί με τον χορό των παρθένων που συνοδεύουν την Παναγία στον τόπο της αφιέρωσής της. Διαβάζουμε στο Συναξάρι ότι ήταν τέτοια η χαρά όλων των συμμετεχόντων στην πομπή αυτή, επειδή συναισθάνονταν ότι κάτι ξεχωριστό θα προέλθει από εκείνη, ότι θα προέλθει από εκείνη η λύτρωση, η σωτηρία”.

Το πρωί της κυριωνύμου ημέρας ιερούργησε στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Κυρίου στην ομώνυμη κωμόπολη του Δήμου Χερσονήσου, το νότιο κλίτος του οποίου τιμάται επ’ ονόματι των Εισοδίων της Θεοτόκου.