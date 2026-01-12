Ευχές για τη νέα χρονιά και συζήτηση για σημαντικά αναπτυξιακά και στρατηγικής σημασίας έργα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου, ενόψει και της νέας προγραμματικής περιόδου που ξεκινά, περιλάμβανε η εποικοδομητική συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης το μεσημέρι της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου 2026, στο γραφείο του, με τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου κ. Γιάννη Ανδρουλάκη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα αμοιβαίας συνεργασίας, με τον Δήμαρχο να ενημερώνεται για την πορεία κρίσιμων έργων αρμοδιότητας της Π.Ε. Λασιθίου και της Περιφέρειας Κρήτης, τα οποία είτε βρίσκονται σε εξέλιξη, είτε επίκειται να ξεκινήσουν το προσεχές διάστημα.

Όπως δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, «μέσα από έναν ουσιαστικό και παραγωγικό διάλογο, συμφωνήσαμε στην ανάγκη να επιταχύνουμε διαδικασίες που αφορούν την καθημερινότητα και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής μας».

Ο κ. Μενεγάκης τόνισε την ανάγκη να προχωρήσουν από πλευράς Περιφέρειας Κρήτης αποφάσεις χρηματοδότησης για τον περιφερειακό δρόμο του σχεδίου πόλης στη Νεάπολη, ο οποίος διέρχεται πίσω από το «Διαλυνάκειο» Νοσοκομείο και το κτιριακό συγκρότημα Γυμνασίου – Λυκείου Νεαπόλεως, καθώς και η χρηματοδότηση για το στέγαστρο στο Στάδιο «Περικλής Μελιδονιώτης» της Νεάπολης. Όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος, ο Δήμος έχει ήδη υποβάλει τεχνικά δελτία για τη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης.

Για το δρόμο παράκαμψης του Σχίσματος Ελούντας, έργο ύψους 8,5 εκ. ευρώ για ο οποίο ο Αντιπεριφερειάρχης ενημέρωσε ότι προχωρεί και η δημοπράτησή του επίκειται εντός του 2026, ο Δήμαρχος συζήτησε διάφορες λεπτομέρειες και εξέφρασε την ευχή του να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου ενημέρωσε από την πλευρά του ότι το επόμενο διάστημα στο Δημοτικό Συμβούλιο θα τεθεί το θέμα της επανενεργοποίησης των πολεοδομικών σχεδίων πέντε παραλιακών οικισμών του Δήμου (Πλάκας, Αμμουδάρας, Ίστρον, Σισίου, Μιλάτου), μεταφέροντας στον κ. Ανδρουλάκη την ανάγκη προγραμματισμού για την επανεκκίνηση των σχετικών συμβάσεων μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου. Επιπλέον, γνωστοποίησε ότι ο Δήμος προγραμματίζει να προχωρήσει και σε ανάθεση μελέτης για την εκκίνηση του στόχου της επέκτασης του σχεδίου πόλεως Αγίου Νικολάου, κάτι για το οποίο θα γίνει σχετική ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο κ. Μενεγάκης επεσήμανε, επίσης, τη σημασία να προχωρήσει το έργο της κατασκευής προβλήτας στη Σπιναλόγκα, στο πλαίσιο βελτίωσης της προσβασιμότητας στο νησί, και η χρηματοδότησή της από την Περιφέρεια, όπως άλλωστε έχει ήδη διαβεβαιώσει σχετικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Συζήτηση έγινε και για το έργο των αγωγών του Φράγματος του Αποσελέμη, ύψους 18 εκ. ευρώ, το οποίο ως γνωστόν έχει εγκριθεί και εντός του επόμενου διμήνου θα προχωρήσει η διαγωνιστική διαδικασία.

Τέλος, έγινε ενημέρωση και για διάφορα άλλα έργα αρμοδιότητας της Π.Ε. Λασιθίου που αφορούν τα διοικητικά όρια του Δήμου Αγίου Νικολάου, όπως χρηματοδότηση έργων ύδρευσης, λιμνοδεξαμενών, αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων, ενώ συζητήθηκαν και γενικότερα θέματα αναπτυξιακής προοπτικής, εκπαίδευσης, τουρισμού, κ.ά. που αφορούν τόσο τον Άγιο Νικόλαο και το Μιραμπέλλο, όσο και ευρύτερα το νομό Λασιθίου.

Όπως αναφέρει στη δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης: «Η σημερινή συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου κ. Γιάννη Ανδρουλάκη επιβεβαιώνει στην πράξη τη σταθερά καλή σχέση και τη στενή συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα στον Δήμο Αγίου Νικολάου, την Περιφέρεια Κρήτης και την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να εργάζεται με συνέπεια, τεκμηρίωση και συνεργατικό πνεύμα, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι πόροι και να προχωρήσουν έργα που έχουν ισχυρό θετικό αποτύπωμα για τους δημότες».

Από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου κ. Γιάννης Ανδρουλάκης, ανέφερε:

«Η συνεργασία με τον Δήμο Αγίου Νικολάου και τον Δήμαρχο κ. Μανώλη Μενεγάκη είναι σταθερή, ουσιαστική και αποτελεσματική, με κοινό στόχο την υλοποίηση έργων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας».