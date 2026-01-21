Ο Σύνδεσμος Υπαλλήλων Ξενοδοχείων Νομού Λασιθίου εύχεται στα μέλη του και στις οικογένειες τους Χρόνια Πολλά και ένα δημιουργικό νέο έτος.

Το 2026 ευχόμαστε να φέρει υγεία, χαρά, ελπίδα και αισιοδοξία σε κάθε οικογένεια.

Είθε το νέο έτος να αποτελέσει μια χρονιά θετικών εξελίξεων και ουσιαστικών αλλαγών, τόσο στην προσωπική μας ζωή όσο και στην πορεία του τόπου μας.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Υπαλλήλων Ξενοδοχείων Ν. Λασιθίου ενημερώνει τα μέλη του ότι η Γενική Απολογιστική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 17:00 στο Εργατικό Κέντρο Ν. Λασιθίου, Λευκών Ορέων 03 στον Άγιο Νικόλαο.

Θέματα :

Προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο

Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός

Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής

Κοπή βασιλόπιτας

Η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη.

Για την Διοίκηση

Ο Πρόεδρος – Καριχιμάκης Νικόλαος