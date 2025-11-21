Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων που υλοποιεί το σχολείο πραγματοποιήθηκε από τον κ. Διαλυνά, Διευθυντή του τμήματος Αιμοδοσίας του ΓΝΑΝ, ενημερωτική παρέμβαση με θέμα την εθελοντική αιμοδοσία και τη δωρεά μυελού των οστών. Τα παιδιά γνώρισαν τις βασικές προϋποθέσεις για την ασφαλή αιμοδοσία, όπως η καλή υγεία, η κατάλληλη ηλικία και ο σεβασμός στα υγειονομικά πρωτόκολλα. Παρουσιάστηκαν επίσης τα σημαντικά οφέλη της εθελοντικής προσφοράς, τόσο για τους λήπτες που στηρίζονται σε σταθερά αποθέματα αίματος όσο και για τους ίδιους τους εθελοντές που ενισχύουν την κοινωνική αλληλεγγύη και την αίσθηση προσφοράς.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δωρεά μυελού των οστών, όπου τα παιδιά ενημερώθηκαν για τη διαδικασία, τη σημασία της εύρεσης συμβατού δότη και τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να παίξει ένας εθελοντής στη θεραπεία ασθενών με σοβαρά αιματολογικά νοσήματα. Η δράση ολοκληρώθηκε με συζήτηση, επίλυση αποριών και παραδείγματα πραγματικών περιπτώσεων, προάγοντας την υπευθυνότητα, την ενσυναίσθηση και το αίσθημα κοινωνικής συνεισφοράς.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Διαλυνά για την παρουσία του και τις γνώσεις που μετέδωσε στα παιδιά με το ιδιαίτερο επικοινωνιακό χάρισμα που διαθέτει!