Οι περισσότεροι ελαιοκαλλιεργητές γνωρίζουν ότι το κλάδεμα είναι η μισή παραγωγή. Εκεί όμως που συχνά γίνεται το καθοριστικό λάθος, είναι στο πότε κλαδεύουμε.

Η συνήθεια του κλαδέματος την ίδια ώρα με τη συγκομιδή μπορεί να φαίνεται πρακτική και γρήγορη, στην πραγματικότητα, όμως, είναι από τις πιο επιζήμιες επιλογές για την ελιά και εξηγεί γιατί πολλοί βλέπουν μειωμένες αποδόσεις την επόμενη χρονιά (olivenews).

Το λάθος: Η συνήθεια του παράλληλου κλαδέματος (για να διευκολυνθεί η συλλογή με μηχανήματα) είναι επιζήμια. Η ζημιά: Με την αποκοπή κλάδων με φύλλωμα κατά τη συγκομιδή, αφαιρούνται τα φύλλα, τα οποία είναι οι «μηχανές παραγωγής ενέργειας» (φωτοσύνθεση) του δέντρου. Η συνέπεια: Το δέντρο αναγκάζεται να σπαταλήσει την ενέργειά του την επόμενη χρονιά σε επιδιορθώσεις και λαίμαργους (έντονη βλάστηση), αντί να τη διαθέσει για καρποφορία, με αποτέλεσμα μειωμένες αποδόσεις. Η ορθή πρακτική: Το κλάδεμα πρέπει να γίνεται μετά τη συγκομιδή και πριν την έναρξη της νέας βλάστησης, δηλαδή το χειμώνα. Η διαχείριση των κλαδιών: Τα κομμένα κλαδιά πρέπει να απομακρύνονται ή να τεμαχίζονται/ καίγονται, καθώς μπορούν να αποτελέσουν εστίες ασθενειών (π.χ. φυματίωση).

ΛΕΩΝ.Κ.