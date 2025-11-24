Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 το Γυμνάσιο Κριτσάς πραγματοποίησε με επιτυχία ενημέρωση γονέων με θέμα την εφηβεία.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ στον ψυχολόγο κ.Τζαγκαράκη Γιώργο και στην κοινωνική λειτουργό Μακράκη Φωτεινή για την άψογη δουλειά, τον επαγγελματισμό και την ουσιαστική και εστιασμένη παρουσίασή τους.

Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ και στους γονείς που μας τίμησαν με την παρουσία και το ενδιαφέρον τους . Η συνεργασία σχολείου – οικογένειας αποτελεί θεμέλιο για την ολόπλευρη στήριξη των μαθητών μας, και είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι και στις τρεις προσκλήσεις που απευθύναμε ως τώρα οι γονείς ανταποκρίθηκαν με μεγάλη προσέλευση.

Ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς μας που μετά το τέλος της διδασκαλίας τους ενημέρωσαν τους γονείς για την επίδοση των μαθητών-τριών μας.

Συνεχίζουμε μαζί, με στόχο πάντα το καλό των παιδιών μας.

Γυμνάσιο Κριτσάς