Η αγορά εργασίας στην Κρήτη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Από τη μία πλευρά, τα νούμερα ευημερούν, με την ανεργία να καταγράφει συνεχή πτώση την τελευταία πενταετία. Από την άλλη, οι δομικές ανισορροπίες, η «παγίδα» της εποχικότητας και το έλλειμμα δεξιοτήτων δημιουργούν ένα σύνθετο παζλ που απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις.

Η πρόσφατη Έκθεση Πεπραγμένων του «Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας» για το 2025, που εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, αποτελεί τον καθρέφτη αυτής της πραγματικότητας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ανεργία στο νησί διαμορφώνεται πλέον σε επίπεδα χαμηλότερα από τον εθνικό μέσο όρο.

Ωστόσο, η βελτίωση αυτή δεν μοιράζεται ισόποσα. Οι γυναίκες, οι νέοι έως 29 ετών και οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών εξακολουθούν να σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος της έλλειψης εργασίας.

Το «αγκάθι» της εποχικότητας και των δεξιοτήτων

Η ακτινογραφία της αγοράς αποκαλύπτει ότι στον τουριστικό κλάδο και την εστίαση, περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους παραμένουν δέσμιοι της εποχικότητας. Την ίδια στιγμή, αναδεικνύεται ένα παράδοξο: ενώ οι επιχειρήσεις δηλώνουν έντονη επιθυμία για προσλήψεις, δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό με τις κατάλληλες δεξιότητες. Το «κενό» αυτό καλύπτεται συχνά με άτυπους τρόπους, στερώντας από την οικονομία μας τη δυναμική που θα προσέφερε μια πιστοποιημένη και εξειδικευμένη γνώση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση SWOT του Μηχανισμού, η οποία καταγράφει ως μεγάλη δύναμη το υψηλό επιστημονικό επίπεδο του Πανεπιστημίου Κρήτης, αλλά επισημαίνει ως αδυναμία τη δυσκολία πρόσβασης σε ευάλωτες ομάδες, όπως οι Ρομά και οι μετανάστες.

Περνώντας στην αντεπίθεση: Δωρεάν εργαστήρια για ανέργους

Με βάση ακριβώς αυτά τα ευρήματα, η Περιφέρεια Κρήτης αποφάσισε να περάσει από τη θεωρία στην πράξη. Η νέα πρωτοβουλία αφορά στη διοργάνωση ενός δωρεάν βιωματικού εργαστηρίου συμβουλευτικής και επαγγελματικής ενδυνάμωσης, που απευθύνεται σε όσους αναζητούν διέξοδο από το καθεστώς της ανεργίας ή βρίσκονται σε στάδιο επαγγελματικού επαναπροσδιορισμού.

Το πρόγραμμα, διάρκειας οκτώ συναντήσεων, θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2026. Στόχος του δεν είναι απλώς η παροχή τεχνικών συμβουλών για ένα βιογραφικό, αλλά η βαθύτερη ενίσχυση της επαγγελματικής ταυτότητας των συμμετεχόντων. Μέσα από τη διαχείριση του άγχους, την καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, το εργαστήριο επιδιώκει να θωρακίσει ψυχικά και επαγγελματικά τους πολίτες.

Στοιχεία συμμετοχής και χρονοδιάγραμμα

Το εργαστήριο θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της «ΕΤΑΜ Α.Ε.» (Γ. Παπανδρέου 5) και θα συντονίζεται από τον Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας και Προϊστάμενο Παιδείας της Περιφέρειας, Κωνσταντίνο Φλουρή. Οι ενδιαφερόμενοι, είτε είναι μακροχρόνια άνεργοι είτε νέοι εκτός εκπαίδευσης (NEETs), έχουν προθεσμία έως την 1η Φεβρουαρίου 2026 για να δηλώσουν συμμετοχή. (email [email protected] ή να καλέσουν στο 2813 410251 για πληροφορίες).

Είναι προφανές ότι ο Περιφερειακός Μηχανισμός δεν είναι πια ένας απλός παρατηρητής των εξελίξεων. Μετατρέπεται σε έναν ζωντανό οργανισμό που μεταβολίζει τα ερευνητικά δεδομένα σε κοινωνική πολιτική. Στην Κρήτη του 2026, το στοίχημα δεν είναι μόνο να υπάρχουν δουλειές, αλλά να υπάρχουν άνθρωποι έτοιμοι και ικανοί να τις διεκδικήσουν με αξιώσεις.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ