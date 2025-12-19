Όπως ήδη έχει γίνει γνωστό, το Μικρό Φεστιβάλ επιστρέφει δυναμικά στον Άγιο Νικόλαο με πλούσιο περιεχόμενο και καταξιωμένους καλλιτέχνες. Οι εκδηλώσεις πρόκειται να ξεκινήσουν στις 20 του μηνός και αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Μάρτιο. Την πρεμιέρα θα κάνει η μοναδική καλλιτέχνιδα Ηρώ, που θα έχουμε την χαρά και την τιμή να την απολαύσουμε στο κινηματοθέατρο REX αυτό το Σάββατο και ώρα 21:00.

Η Ηρώ έχει διαγράψει μια ξεχωριστή πορεία στον χώρο της μουσικής καταφέρνοντας να αναδειχθεί τόσο ως ερμηνεύτρια, όσο και ως τραγουδοποιός. Με την ιδιαίτερη ευαισθησία της αλλά και το προσωπικό της ταπεραμέντο έχει χτίσει ένα πλούσιο ρεπερτόριο και παρουσιάζει ποπ, έντεχνα και λαϊκά στοιχεία δημιουργώντας ένα υπέροχο μουσικό αποτέλεσμα. Παρακολουθώντας την κανείς πάνω στη σκηνή μπορεί να εντυπωσιαστεί από την φωνή και την ερμηνεία της.

Η ΑΝΑΤΟΛΗ εξασφάλισε μια συνέντευξη μαζί της. Η Ηρώ μας μίλησε για την εμφάνιση που πρόκειται να πραγματοποιήσει στο Ρεξ, ενώ αναφέρθηκε και στην πρόκληση να τραγουδήσει για πρώτη φορά στην περιοχή μας. Συζητήσαμε παράλληλα και για την μουσική της πορεία, ενώ μπορεί εύκολα να διαπιστώσει κανείς την αγάπη της και την ιδιαίτερη ευαισθησία και ταπεινότητά της.

Η Ηρώ μίλησε με ενθουσιασμό για τη συμμετοχή της στο μικρό φεστιβάλ. Ανέφερε ότι ήταν μια πρόσκληση που δέχτηκε με μεγάλη χαρά γιατί δεν έχει ξανατραγουδήσει στην πόλη του Αγίου Νικολάου και αυτό από μόνο του σχολίασε ότι αποτελεί μια πρόκληση.

Χωρίς στεγανά



Την ρωτήσαμε τι θα ακούσουμε όλοι εμείς που θα παρευρεθούμε στο φεστιβάλ. Εξήγησε ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα χωρίς στεγανά. Ανέκαθεν αγαπούσε τη μουσική, όπως είπε, σε όλη της την εμβέλεια. Πιστεύει ότι η μουσική είναι μια και τα είδη της ενώνονται όταν καταφέρει ένας ερμηνευτής να επικοινωνήσει ψυχικά και συναισθηματικά με τον ακροατή. Κι αυτό ανέφερε ότι είναι μια διαδικασία που αποτελεί για εκείνη αναγκαιότητα. Το τι θα ακούσουμε είναι το τι θα αισθανθούμε κι αυτό ανέφερε πως είναι ρευστό και μεταβλητό. Μας είπε όμως ότι έχει μια αμέτρητη γκάμα τραγουδιών στο μυαλό της και προσαρμόζεται κάθε φορά στο «περιβάλλον» που δημιουργεί μαζί με το κοινό.

Υπηρέτες της μουσικής

Θέλαμε να μάθουμε πως ξεκίνησε το μουσικό της ταξίδι. Μας εξήγησε ότι από πολύ μικρή σπούδασε πιάνο και με δυο υποτροφίες έφτασε μέχρι το δίπλωμα, ενώ παράλληλα τελειοποίησε τις σπουδές της και στα ανώτερα θεωρητικά. Η αγάπη της για τη μουσική ταυτίζεται με την ίδια της τη ζωή. Είναι άρρηκτα δεμένη και συνεπώς το ένα δεν θα υπήρχε χωρίς το άλλο. Το ταξίδι, η μουσική της έμαθε «το άπειρό της» κι αυτό είναι η αίτια της ταπεινότητάς της απέναντι στη μουσική. Υπογράμμισε χαρακτηριστικά ότι είμαστε υπηρέτες της μουσικής, μεταδοτές και τίποτε άλλο. Θεωρεί ότι όποιος πιστεύει ότι υπερέχει της μουσικής που ερμηνεύει πλανάται πλάνην οικτράν. Ο σεβασμός που την διακατέχει είναι η αιτία που συνεχώς διαβάζει και προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν πιο άρτια. Ανέφερε ότι αυτή η ταπεινότητα δεν συνάδει με την εμπορικότητα και την μουσική βιομηχανία, όποτε συνεπώς πρέπει να διαλέξει κανείς τι είναι αυτό που υπηρετεί. Τη μουσική ή τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Η Ηρώ όμως διάλεξε και αυτό φάνηκε μέσα στο χρόνο.

Τραγούδια με αποτύπωμα

Την ρωτήσαμε εάν υπάρχει κάποιο τραγούδι που κουβαλά ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος για την ίδια. Η Ηρώ μας απάντησε ότι από τα τραγούδια που έχει γράψει στέκεται στο «Έτσι είμαι εγώ» καθώς αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα της προσωπικότητάς της που ήθελε να αναπτύξει. Όμως έχει υπάρξει αυστηρή με τα τραγούδια της και ανασφαλής κάποιες φορές. Σήμερα πιστεύει ότι κάθε τραγούδι έχει το λόγο του που δημιουργήθηκε. Ανέφερε ότι ο απόηχος όλης της της δουλειάς είναι ουσιαστικά ο αντικατοπτρισμός της υπόστασής της ως καλλιτέχνη καθώς και της εξέλιξής του.

Επόμενα βήματα

Θέλαμε να μάθουμε εάν ετοιμάζει κάτι νέο αυτό το διάστημα.

Στις 18 Δεκεμβρίου κυκλοφορεί σε όλες τις πλατφόρμες μια νέα δουλειά με τον τίτλο «Όλο το μπλε», που έχει 8 τραγούδια. Από αυτά, 3 έχει γράψει μουσική ο Πάνος Τερζής και στίχους η Σοφία Σουέρεφ, ενώ τα υπόλοιπα τα υπογράφει η Ηρώ σε μουσική και στίχους εκτός από ένα που τους στίχους έγραψε η Μαίρη Κολωνια και είναι το ομότιτλο «Όλο το μπλε».

Μουσική πληρότητα

Η Ηρώ θα ήθελε το κοινό μετά από την εμφάνισή της στο φεστιβάλ να φύγει γεμάτο από μουσική, η οποία θα έχει μιλήσει στις καρδιές του. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι επιθυμεί, ο κόσμος να φύγει έχοντας την πληρότητα που έχει εκείνο το χαμόγελο, όταν κοιτάζεις έναν όμορφο πίνακα ή τη θάλασσα ή έναν άνθρωπο που αγαπάς πολύ. Εάν το καταφέρει αυτό θα έχει τελέσει, όπως είπε, το σκοπό της μέσα από τη μουσική.

«Έτσι είμαι εγώ»

Ολοκληρώνοντας τη συνέντευξη την ρωτήσαμε εάν θέλει να στείλει κάποιο μήνυμα στους ανθρώπους που πρόκειται να την δουν από κοντά. Η Ηρώ μας ευχαρίστησε για την συζήτηση και απάντησε με χιούμορ ότι αυτό που θέλει να πει στον κόσμο είναι το «Έτσι είμαι εγώ». Η φράση αυτή έχει διπλή ερμηνεία καθώς πέρα από τον τίτλο του πολύ επιτυχημένου τραγουδιού της αντικατοπτρίζει τόσο την ίδια ως άνθρωπο, όσο και τον τρόπο που εκφράζεται μέσα από τη μουσική της.

Πληροφορίες

Η προπώληση εισιτηρίων: γενική είσοδος 15 ευρώ και το μαθητικό-φοιτητικό εισιτήριο 12 ευρώ. Οι θέσεις για την παράσταση θα είναι αριθμημένες. Μπορείτε να απευθύνεστε σχετικά στο Ωδείο Τέχνης Κρήτης καθημερινές 16:00 -20:00, Σάββατο 09:00- 13:00. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 28410-25690.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ