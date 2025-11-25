Με τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας και Στήριξης ΑμεΑ κ.Αντώνη Μαυρή μιλήσαμε για το το ΚΔΑΠ ΑμεΑ αλλά και τα βήματα που γίνονται, για ένα Δήμο περισσότερο προσβάσιμο για όλους.



Όπως μας είπε ο κ. Μαυρής, στις 28 Νοεμβρίου κατατίθεται ο φάκελος με την οικονομική πρόταση στην πλατφόρμα για το ΕΣΠΑ προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από Ευρωπαϊκά Κονδύλια το ΚΔΑΠ ΑμεΑ στα Φλαμουριανά. Θεωρεί ότι θα είναι έτοιμοι τονίζοντας ότι τόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες όσο και η Δημοτική Αρχή το έχουν άμεση προτεραιότητα.

Άλλωστε, όπως σχολίασε, οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες ήταν εξ αρχής στην προτεραιότητα αυτής της δημοτικής αρχής επισημαίνοντας ότι στο πρώτο τρίμηνο που ανέλαβαν καθήκοντα τοποθέτησαν το seatrack στην Κιτροπλατεία. Για εκείνον το γεγονός ότι αυτό προχωρά τον κάνει να νιώθει δικαίωση και ικανοποίηση καθώς ήταν κάτι το οποίο θεωρεί ότι εδώ και χρόνια θα έπρεπε να είχε γίνει έτσι ώστε η πόλη να είναι πιο προσβάσιμη για όλους.

Σε όλη αυτήν την προσπάθεια – τονίζει – υπάρχει απόλυτη στήριξη τόσο από τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου όσο και από τον Βουλευτή Λασιθίου κ.Γιάννη Πλακιωτάκη όσο και από τους απλούς πολίτες του τόπου.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ