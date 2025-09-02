Την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025 στις 12:00 μ.μ σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Αγίου Νικολάου που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο (περιοχή Ξηροκάμπου) θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ανάκληση της με αριθμό 258/2025 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Έγκριση του με αριθμ. πρωτ. 13813/28-08-2025 Πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αποπεράτωση Κλειστού Γυμναστηρίου Τύπου Τ10 Δήμου Αγίου Νικολάου Λασιθίου Κρήτης» (εφαρμογή Ελέγχου Ομαλότητας)

Τα θέματα θεωρούνται εξαιρετικά επείγοντα λόγω προθεσμιών.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με μικτό τρόπο, διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα και με τηλεδιάσκεψη (χρήση της υπηρεσίας (e:Presence.gov.gr)