Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο έχει δημιουργηθεί στην Εθνική Οδό Αγίου Νικολάου-Ιεράπετρας εντός του οικισμού Ίστρον, νότια του οδοστρώματος, όπου έχουν τοποθετηθεί κάδοι απορριμμάτων. Όπως μας επισημαίνει αναγνώστης μας, κάθε φορά που πνέουν νότιοι άνεμοι, οι κάδοι παρασύρονται από τον αέρα και καταλήγουν στο δρόμο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τους διερχόμενους οδηγούς και δημιουργώντας σοβαρό ενδεχόμενο τροχαίου ατυχήματος.

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο λειτουργεί φροντιστήριο ξένων γλωσσών, με δεκάδες παιδιά να διέρχονται καθημερινά από την περιοχή.

Οι αρμόδιοι φορείς καλούνται να προχωρήσουν άμεσα είτε στη μεταφορά είτε στην ασφαλή στερέωση των κάδων, πριν γίνει κάποιο ατύχημα.