Βραβείο Τιμής και Ευγνωμοσύνης για την προσφορά τους στον Πολιτισμό απονεμήθηκε με απόφαση του Δ.Σ. της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Λασιθίου, στον Πολιτιστικό Μορφωτικό Αναπτυξιακό Σύλλογο Κριτσάς Λατώ. Ο Πρόεδρος της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Γιάννης Σταμέλος, εξηγώντας το σκεπτικό του θεσμού των βραβεύσεων από την εταιρεία, είπε: «Είναι η ένατη συνεχή χρονιά εφέτος κατά την οποία η Ιστορική-Λαογραφική Εταιρεία προσπαθεί να αναδείξει το έργο μερικών πολύ σημαντικών ανθρώπων και συλλόγων για το νομό μας σε ξεχωριστή τελετή και να τους εκφράσει συμβολικά και ταπεινά την ευγνωμοσύνη της γι’ αυτό που προσφέρουν στην τοπική μας κοινωνία και όχι μόνο».

Η Γραμματέας του Πολιτιστικού- Μορφωτικού – Αναπτυξιακού Συλλόγου Κριτσάς Μαρία Μασσάρου παρέλαβε το βραβείο από τον κ. Δημήτρη Συσκάκη.

Ευχαριστώντας την εταιρεία είπε ότι η βράβευση αποτελεί μεγάλη τιμή για το σωματείο. Ο Σύλλογος -είπε- είναι ενεργός καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με πολλές και διάφορες δράσεις και πρωτοβουλίες.

Ιδιαίτερο επίτευγμα του Συλλόγου είναι η Αιμοδοσία που διοργανώνει σε τακτά διαστήματα για την Τράπεζα Αίματος και το δεύτερο, η δημιουργία του Λαογραφικού Μουσείου Κριτσάς, που είναι μια συλλογική προσπάθεια αφού τα εκθέματα είναι συλλογική χορηγία των κατοίκων του χωριού.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ