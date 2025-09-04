Το ΛτΕ Αγίου Νικολάου ετοιμάζεται να καλωσορίσει νέους και παλιούς μαθητές του στη νέα Λυκειακή χρονιά. Με παρακαταθήκη την εμπειρία των προηγούμενων ετών και στόχο την συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων γνώσεων. Σας καλούμε:

Να συμμετέχετε και την νέα χρονιά στα Χορευτικά Τμήματα εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών για παιδιά και ενήλικες.

Υπεύθυνοι Χοροδιδασκάλοι: Δημήτρης Μόσχο & Γωγώ Ράπτη

Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στον Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό

Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί

Τηλέφωνα για εγγραφές και πληροφορίες:

Χοροδιδάσκαλοι ΛτΕ: 697 309 4944 και 698 229 4387

Λύκειο των Ελληνίδων: 2841 102191 εργάσιμες ημέρες 6-8μμ

Π.Κουτσάκη, πρόεδρος ΛτΕ 6977 273723