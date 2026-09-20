Η επένδυση Elounda Hills σχεδιάζει μια πολύ μεγαλύτερη Μαρίνα από την αρχικά εγκεκριμένη, με 95 επιπλέον θέσεις και σημαντική επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ο νέος σχεδιασμός προβλέπει αύξηση των θέσεων ελλιμενισμού από 202 σε 297 (οι μόνιμες θέσεις σχεδιάζεται να αυξηθούν από 64 σε 121 και οι εποχικές από 138 σε 176). Παράλληλα, προβλέπονται δύο νέες λιμενολεκάνες και δυνατότητα φιλοξενίας μεγάλων σκαφών μήκους έως 70 μέτρων. Η θαλάσσια ζώνη προβλέπεται να φτάσει περίπου τα 473.000 τ.μ., έναντι 123.000 τ.μ. του αρχικού σχεδιασμού, ενώ θα επεκταθούν και οι χερσαίες εγκαταστάσεις… Μία αλλαγή που είναι ήδη εμφανής το τελευταίο διάστημα… έστω και από μακριά. Γίνεται αναφορά στον παραλιακό περίπατο μήκους 2 χλμ. Τα πρόσθετα έργα υπολογίζονται σε περίπου 33 εκατομ. ευρώ. Η επέκταση, πάντως, δεν είναι ακόμη οριστική, καθώς απαιτείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι πωλήσεις κατοικιών είχαν ξεπεράσει τα 165 εκατομ. δολάρια, με την ίδια να αναφέρει ότι περίπου το 45% των κατοικιών είχε πωληθεί. Την ίδια στιγμή, περισσότερο από το 50% της Marina Collection, η οποία αποτελείται από 24 διαμερίσματα δύο έως τεσσάρων υπνοδωματίων, εμφανιζόταν ως «reserved». Η Elounda Hills τοποθετούσε τις τιμές εκκίνησης των κατοικιών περίπου στις 872.000 ευρώ, ενώ έκανε λόγο και για σχεδόν 40 προγραμματισμένες επισκέψεις ενδιαφερόμενων αγοραστών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

ΛΕΩΝ.Κ.