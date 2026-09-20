Η εταιρεία bluegr Hotels & Resorts προχωρά σε μεγάλη επένδυση 80 εκατομ. ευρώ για την πλήρη ανακαίνιση και επέκταση του ξενοδοχείου Candia ParkVillage.

Η πρώτη φάση, ύψους περίπου 30 εκατομ. ευρώ, ξεκινά το φθινόπωρο του 2026 και προβλέπει την αναβάθμιση του ξενοδοχείου από 4 σε 5 αστέρια. Το ξενοδοχείο θα παραμένει σε λειτουργία κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η δεύτερη φάση, προϋπολογισμού 50 εκατομ. ευρώ, περιλαμβάνει επέκταση με 100 νέα δωμάτια και 12 πολυτελείς βίλες. Το συνολικό έργο προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί έως το 2030 και αναμένεται να αποτελέσει τη βασική επενδυτική μονάδα -«ναυαρχίδα»- του Ομίλου. Το Candia Park Village διαθέτει σήμερα 222 δωμάτια.

Η επένδυση αποτελεί μέρος ευρύτερου επενδυτικού προγράμματος της bluegr, ύψους 125 εκατομ. ευρώ, που περιλαμβάνει επίσης το Minos PalaceResort (23 εκατομ.), το Minos Beach ArtHotel (16 εκατομ.) το Nao (κέντρο μακροζωίας, 7 εκατομ.) και το Pharos (κέντρο εφοδιαστικής υποστήριξης των ξενοδοχείων της εταιρείας, 5 εκατομ.).

ΛΕΩΝ.Κ.