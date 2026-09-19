Ανεβαίνοντας στο δρόμο για την Παναγία Φανερωμένη συνάντησα αμέτρητους… κλέφτες! Έτσι λέμε στη ντοπιολαλιά τους σπόρους του φυτού Carlinacorymbosa (καρλίνα η κορεμβοειδής).

Οι καρλίνες είναι φυτά αγκαθωτά που πήραν το όνομα του Καρλομάγνου, επειδή θεωρείται ότι θεράπευε τους στρατιώτες του με κάποια από αυτά τα φυτά. Τα πιο αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά της είναι τα σκληρά, αγκαθωτά φύλλα και τα μεγάλα, κίτρινα άνθη που θυμίζουν γαϊδουράγκαθο.

Οι σπόροι του φυτού Carlina είναι πολύ ελαφροί και, όταν ωριμάσουν, σχηματίζουν μια αέρινη λευκή σφαίρα, με λεπτές ακτινωτές τριχίτσες… κάτι σαν μικρογραφία ενός… αχινού! Αποσπώνται από το φυτό και με τη βοήθεια του ανέμου ταξιδεύουν σε μικρότερες ή μεγαλύτερες αποστάσεις, συμβάλλοντας έτσι στην αναπαραγωγή της επόμενης χρονιάς. Ίσως από αυτήν ακριβώς την ιδιότητά τους να προέρχεται και η λαϊκή ονομασία «κλέφτες», καθώς παρασυρόμενοι από τον αέρα, οι σπόροι τρυπώνουν αθόρυβα και… ακάλεστοι ακόμη και μέσα στα σπίτια!

Στον δρόμο της Φανερωμένης, δίπλα σε μια στάνη, η παρουσία της Carlina (Καρλίνα) είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Δεκάδες φυτά έχουν κατακλύσει τον χώρο και αυτό μάλλον δεν είναι τυχαίο. Γύρω από τις στάνες, το έδαφος εμπλουτίζεται με αζωτούχες ενώσεις από τα περιττώματα των ζώων, δημιουργώντας συνθήκες που ευνοούν φυτά ανθεκτικά στη βόσκηση και εδάφη πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία. Παράλληλα, τα αιγοπρόβατα αποφεύγουν συνήθως την αγκαθωτή Καρλίνα, με αποτέλεσμα αυτή να παραμένει και να εξαπλώνεται. Έτσι, η έντονη παρουσία της μπορεί να αποτελεί ένδειξη μακροχρόνιας βόσκησης και κτηνοτροφικής δραστηριότητας στην περιοχή.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ