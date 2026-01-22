Σε ζεστό και εορταστικό κλίμα, σύσσωμο το προσωπικό του ΜΗΛΟ Pastry & Bakery συγκεντρώθηκε το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στο εστιατόριο «Ποτηράκι» για την καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας, ανταλλάσσοντας ευχές για υγεία, ενότητα και μια δημιουργική νέα χρονιά.

Το «ΜΗΛΟ Pastry & Bakery» πραγματοποίησε την ετήσια κοπή της βασιλόπιτας, σε μια όμορφη και εορταστική βραδιά αφιερωμένη στους ανθρώπους που αποτελούν τη δύναμη και τη βάση της πολυετούς του πορείας. Η παρουσία όλου του προσωπικού ανέδειξε το οικογενειακό κλίμα που χαρακτηρίζει την επιχείρηση και τη σημασία που δίνεται στη συνεργασία και τον σεβασμό.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια ευκαιρία για συνάντηση εκτός επαγγελματικού πλαισίου και για ανταλλαγή ευχών, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας και αμοιβαίας εκτίμησης που χαρακτηρίζουν τη σχέση εργαζομένων και διοίκησης. Σε ευχάριστη ατμόσφαιρα, οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν το δείπνο τους και συζήτησαν, αφήνοντας πίσω τις απαιτήσεις της καθημερινότητας.

Ο ιδιοκτήτης του «ΜΗΛΟ Pastry & Bakery», κ. Κωνσταντίνος Μαρής, ευχαρίστησε θερμά το προσωπικό για την καθημερινή προσπάθεια, τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή του, υπογραμμίζοντας ότι η σταθερή ποιότητα και η ανοδική πορεία της επιχείρησης βασίζονται πρωτίστως στους ανθρώπους της. Παράλληλα, εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη νέα χρονιά, με στόχο τη συνεχή βελτίωση, την εξέλιξη και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης του καταναλωτικού κοινού.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, όπως πάντα, και οι γονείς του κ. Κωνσταντίνου Μαρή, ο κ. Μιχάλης Μαρής, που έθεσε τα θεμέλια και δημιούργησε την ιστορία του ΜΗΛΟ, και η κα Κατερίνα Μαρή – Ψαράκη, που στάθηκε ενεργά δίπλα του και συνέβαλε καθοριστικά στη διαχρονική πορεία της επιχείρησης, οι οποίοι ευχήθηκαν στο προσωπικό υγεία και μια δημιουργική χρονιά.

Η κοπή της βασιλόπιτας πραγματοποιήθηκε μέσα σε κλίμα χαράς και συγκίνησης, με ευχές για υγεία, πρόοδο και δημιουργικότητα. Η τυχερή του φλουριού δέχθηκε τα θερμά χειροκροτήματα όλων, ολοκληρώνοντας τη βραδιά με χαμόγελα και αισιοδοξία.

Με σταθερές αξίες, επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και πίστη στη συλλογική προσπάθεια, το «ΜΗΛΟ Pastry & Bakery» συνεχίζει τη δυναμική του πορεία, παραμένοντας σημείο αναφοράς στην τοπική κοινωνία και επιβεβαιώνοντας ότι πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση βρίσκεται μια δεμένη ομάδα ανθρώπων.