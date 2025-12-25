Μια ιδιαίτερη δράση ανθρωπιστικού χαρακτήρα πραγματοποίησε το 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου. Oι μαθητές επισκέφτηκαν τη Μονάδα Φροντίδος Ηλικιωμένων της Αγίας Τριάδας και η Καθηγήτρια του σχολείου κ. Τζένη Γιανναδάκη μίλησε στην ΑΝΑΤΟΛΗ για την επίσκεψή τους.

Όπως μας ενημέρωσε, υλοποιήθηκαν δύο παράλληλες δράσεις. Τα μέλη της χορωδίας έψαλαν τα κρητικά κάλαντα και άλλα χριστουγεννιάτικα τραγούδια ενώ μέλη από την ρητορική ομάδα έκαναν εκφραστική ανάγνωση ενός χριστουγεννιάτικου παραμυθιού: «Τό βλογημένο μαντρί» του Φώτη Κόντογλου. Στη συνέχεια τραγούδησαν όλοι μαζί παλιές μελωδίες που συνοδεύτηκαν με κέφι και χορό.

Στο τέλος της επίσκεψής τους, τα παιδιά πρόσφεραν σακουλάκια με δώρα, γλυκίσματα και ευχετήριες κάρτες σε κάθε γέροντα. Τα είχαν προετοιμάσει την προηγούμενη ημέρα στο σχολείο τους, όπου είχαν συναντηθεί απογευματινές ώρες και εργαστεί με πολλή αγάπη για αυτή τη δράση.

Οι ηλικιωμένοι φιλοξενούμενοι της μονάδας ενθουσιάστηκαν, αλλά και οι μαθητές ανταποκρίθηκαν πολύ θετικά και έφυγαν όλοι τους με πολύ ευχάριστα συναισθήματα. Μάλιστα οι ηλικιωμένοι τους ζήτησαν να ξαναπάνε.

Η κ. Γιανναδάκη μοιράστηκε με την ΑΝΑΤΟΛΗ την επιθυμία αυτή η δράση να μην συμβαίνει μονάχα κατά τις περιόδους των εορτών, αλλά να γίνεται πιο τακτικά και σε άλλες χρονικές στιγμές. Όπως μας είπε, οι μαθητές πήγαν στην Μονάδα με πολλή όρεξη και έφυγαν με ακόμη περισσότερη! Υπογράμμισε την σημασία της εξωστρέφειας του σχολείου, αλλά και ότι τα συναισθήματα που τους δημιουργήθηκαν ήταν αληθινά και πολύ συγκινητικά.

Να τους δείξουμε ότι δεν είναι αποκομμένοι από την κοινωνία

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου εμπνεύστηκαν αυτές τις δράσεις καθώς θεωρούν ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτούς που μας μεγάλωσαν, αλλά και τους ανθρώπους που αυτό το διάστημα είναι μόνοι τους και θα μπορούσε να τους δημιουργηθεί η εσφαλμένη εντύπωση ότι είναι αποκομμένοι από την κοινωνία. Θέλησαν λοιπόν να δείξουν στα παιδιά, ότι δεν πρέπει να ξεχνούν τους προπάτορές τους. Άλλωστε, όπως υπογράμμισε η κ. Γιανναδάκη, η διαγενεακή επικοινωνία είναι κάτι πολύ σημαντικό που με κάθε αφορμή επιδιώκουν να καλλιεργούν και να μεταδίδουν στους μαθητές τους.

Την ευθύνη της δράσης είχαν τέσσερις καθηγήτριες, η κ. Τζένη Γιανναδάκη που ήταν μια εκ των υπεύθυνων της ρητορικής ομάδας, η κ. Γιάννα Παπαδάκη, Υπεύθυνη Χορωδίας και οι κυρίες Ειρήνη Νικητάκη και Όλγα Κοσκερίδου που επιμελήθηκαν τα δώρα και τα γλυκά που προσφέρθηκαν, μαζί με τη Διευθύντρια του σχολείου κ. Μαρίνα Τουτουδάκη.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ