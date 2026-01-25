Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας του Δήμου Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας Νεάπολης υλοποιούν σειρά εκδηλώσεων- ομιλιών με σκοπό την κινητοποίηση των ανθρώπων της Τρίτης Ηλικίας ώστε να υιοθετήσουν έναν πιο ωφέλιμο τρόπο ζωής.

Την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 πραγματοποιήθηκε μια ακόμη ομιλία στο χώρο του Κ.Α.Π.Η Νεάπολης, με θέμα «Μοναξιά, φυσική εξέλιξη ή επιλογή;» με ομιλήτριες τις κ.κ Μαρία Γαρεφαλάκη – Μαριλένα Κοκολάκη κοινωνικές λειτουργούς του Κέντρου Ημέρας Ψυχικής Υγείας.

Στην συνάντηση συζητήθηκε η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε καθημερινά ώστε να βρούμε ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για κοινωνικότητα και της ανάγκης για ποιοτικό χρόνο με τον εαυτό μας. Επίσης προτάθηκαν τρόποι αντιμετώπισης της μοναξιάς.

Τα μέλη του Κέντρου συμμετείχαν ενεργά στον διάλογο που ακολούθησε.