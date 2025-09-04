Nέος προτζέκτορας θα τοποθετηθεί στο Σινεμά «Ρεξ», ώστε να ξεκινήσει η προβολή ταινιών. Στο εσωτερικό του ισογείου φουαγιέ τοποθετήθηκε στις σκάλες ο ανελκυστήρας για τα ΑμΕΑ. Αλλά εκκρεμούν αδειοδότηση για την αντίστοιχη διαμόρφωση των σκαλιών στον εξωτερικό χώρο του φουαγιέ και η κατασκευή τουαλέτας ΑμΕΑ στο ισόγειο.

Οι προβολές στο «Ρεξ» θα ξεκινήσουν αν όχι αυτή, τότε την επόμενη εβδομάδα.

Οι προβολές για δύο εβδομάδες ακόμη θα συνεχιστούν στο Σινεμά «Χριστίνα».

Ο προτζέκτορας στο «Χριστίνα» από 15 Σεπτεμβρίου και μετά θα μεταφερθεί στο Σινέ «Δρήρος». Το επόμενο καλοκαίρι θα ενοικιαστεί πάλι προτζέκτορας για τις προβολές στο «Χριστίνα», ενώ θα εξεταστεί και η πρόταση που έγινε να αγοραστεί (αντί 28.000 ευρώ περίπου) αντί να ενοικιαστεί, εάν αυτό θα αποβεί οικονομικά πιο συμφέρον για τη δημοτική εταιρεία.