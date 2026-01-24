Στον κεντρικό δρόμο Ρ. Κουνδούρου της πόλης του Αγίου Νικολάου ευδοκιμεί ένα δένδρο κουμ κουάτ. Χαρακτηρίζεται ως μικρό αειθαλές δέντρο, ωστόσο η ανάπτυξή του είναι τέτοια που συχνά μας δίνει την εντύπωση ενός μεγάλου θάμνου… και έτσι εμφανίζεται, προς το παρόν, το κουμ κουάτ της πόλης μας.

Οι ρίζες του κουμ κουάτ βρίσκονται στην μακρινή Κίνα και το όνομά του μεταφράζεται στα κινέζικα ως «χρυσό πορτοκάλι». Το φυτό καλλιεργήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στην Κέρκυρα το 1924, από το Βρετανό γεωπόνο Σίντνεϊ Μέρλιν και κατάφερε να γίνει το απόλυτο γαστρονομικό σύμβολο του νησιού.

Σε αντίθεση με όλα τα άλλα εσπεριδοειδή, το κουμ κουάτ κρύβει ένα παράδοξο: η φλούδα του είναι γλυκιά και αρωματική, ενώ η σάρκα του είναι όξινη και πικάντικη. Αυτή η μοναδική ισορροπία το καθιστά περιζήτητο στην υψηλή γαστρονομία και την ποτοποιία. Τα πιο δημοφιλή προϊόντα περιλαμβάνουν λικέρ, γλυκό του κουταλιού, μέχρι αρώματα και γαρνιτούρες σε γκουρμέ πιάτα με κρέας ή ψάρι.

ΥΓ: Πολλοί δεν γνωρίζουν ότι η πασίγνωστη ποικιλία πορτοκαλιών «Washington Navel», που στην Ελλάδα αποκαλούμε απλώς «πορτοκάλια μέρλιν», οφείλει το όνομά της στον γεωπόνο Σίντνεϊ Μέρλιν… που έφερε και το κουμ κουάτ. Ο Μέρλιν έφερε αυτήν την ποικιλία στο κτήμα του στην Κέρκυρα από τις ΗΠΑ, εισάγοντας ένα φρούτο χωρίς κουκούτσια, με εξαιρετική γεύση. Η επιτυχία της καλλιέργειας ήταν τόσο μεγάλη που η ποικιλία εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα, κρατώντας το όνομα του ανθρώπου που την έφερε. Το κύριο χαρακτηριστικό των πορτοκαλιών αυτών είναι ο «ομφαλός» (τα φάλι) στην κάτω πλευρά του φρούτου. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν μικρό, δεύτερο καρπό που αναπτύσσεται μέσα στον κύριο.

ΛΕΩΝ.Κ.