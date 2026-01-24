Κάποιες βραδιές…
δεν είναι απλώς διασκέδαση.
Είναι αγάπη.
Είναι προσφορά.
Είναι ελπίδα.
Οι εθελοντές του Make a Wish Ελλάδος σας προσκαλούν την Κυριακή, 25 Ιανουαρίου, σε μια βραδιά
που μπορεί να αλλάξει ζωές.
Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Γιώργος Κακοσαίος έρχεται στο ΔΙΓΕΝΗΣ ΠΑΛΛΑΣ στις ΛΙΜΝΕΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ στηρίζοντας το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος.
Προσέλευση: 7 το απόγευμα
Είσοδος: 30 ευρώ (Πλήρες μενού – χωρίς ποτά)
Τηλέφωνο Κρατήσεις 28410-32048,6977368644
Και πολλές συγκινητικές εκπλήξεις…
Με την παρουσία σας, δίνετε φωνή στα παιδικά όνειρα. Δίνετε δύναμη. Δίνετε χαμόγελα. Γιατί…
όταν πιστεύουμε μαζί, κάθε ευχή μπορεί να γίνει αληθινή.