Έναυσμα για συζήτηση σχετικά με τις εξελίξεις γύρω από την ωρίμανση της δημιουργίας του Καταδυτικού Πάρκου Αγίου Νικολάου, έδωσε κατά τη τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου, το πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, με τίτλο «Πολλή γραφειοκρατία ακόμα για το καταδυτικό πάρκο – Ολοκληρώνονται αλλού στην Κρήτη»!

Άλλη μια απόπειρα θα κάνει η ΔΑΕΑΝ για να πωλήσει τον μηχανολογικό εξοπλισμό του «Dolgoruki». Οι δύο μηχανές του παροπλισμένου σκάφους που έχουν αφαιρεθεί θα δημοπρατηθούν με μειωμένη τιμή εκκίνησης αυτή τη φορά (από 6.000 ευρώ η καθεμία) για να χρησιμοποιηθούν τα μέρη τους ως ανταλλακτικά.

Η απαλλαγή της μαρίνας από το Dolgoruki αποτελεί ένα πονοκέφαλο για τις διοικήσεις της μαρίνας, δεδομένου ότι η παραμονή του μέσα στη μαρίνα κοστίζει ακριβά στη δημοτική εταιρεία. Η αγορά του είχε στοιχίσει γύρω στις 17.000 ευρώ αλλά με την ασφάλεια που πληρώνει κάθε χρόνο, τα διαφυγόντα έσοδα από τις θέσεις που καταλαμβάνει και τις εργατοώρες του προσωπικού κάθε φορά που βρέχει κλπ., μπορεί να φτάνουν συνολικά και τις 100.000 επισημάνθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση.

Η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ωρίμανσης της δημιουργίας του Καταδυτικού Πάρκου όπου προορίζεται να ποντιστεί, αφού γίνει η ειδική γραφειοκρατική διαδικασία πόντισής του, στοιχίζει καθημερινά ακριβά στη ΔΑΕΑΝ.

Ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου – μέλος του Δ.Σ. της ΔΑΕΑΝ Μανόλης Πεπόνης δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ για το θέμα αυτό, μετά τη συνεδρίαση:

«Θεωρώ ότι για μια φορά ακόμα, η περιοχή μας δεν φάνηκε αντάξια των ιδεών και προτάσεων που είχαν καταθέσει κάποιοι άνθρωποι του τόπου μας πριν από δυο δεκαετίες, για τη δημιουργία Καταδυτικού Πάρκου.

Η προσπάθεια για τη κατασκευή καταδυτικού πάρκου είχε ξεκινήσει πριν από 20 χρόνια και φτάσαμε ύστερα από τόσο καιρό, στη διαπίστωση ότι θα χρειαστεί ακόμη ένας τουλάχιστον χρόνος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία για να έχουμε το καταδυτικό πάρκο στον Αγιο Νικόλαο! Ενώ, άλλες περιοχές της Κρήτης, που ακολούθησαν, ξεκινώντας τις διαδικασίες πολύ αργότερα από τον Αγιο Νικόλαο, εκμεταλλευόμενοι και το θεσμικό πλαίσιο που συμπληρώθηκε χάριν δικών μας πρωτοβουλιών και πιέσεων, ολοκληρώνουν τα δικά τους καταδυτικά πάρκα και θα τα λειτουργούν μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι.

Η απουσία Καταδυτικού Πάρκου από την περιοχή μας είναι έλλειψη που οφείλεται στην αδιαφορία των εκπροσώπων του νομού μας σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο αλλά και στην ολιγωρία των τοπικών παραγόντων, διαχρονικά, οι οποίοι δεν πίστεψαν σ’ αυτό το έργο, που εμπλουτίζει το τουριστικό προϊόν της περιοχής και προσδίδει προστιθέμενη αξία στον τουριστικό προορισμό.

Το γεγονός ότι βρισκόμαστε σήμερα ουραγοί των εξελίξεων, ενώ άλλοι προπορεύτηκαν και εγκαινιάζουν, σύντομα, το ένα μετά το άλλο τα καταδυτικά πάρκα σε άλλους νομούς της Κρήτης, είναι ισχυρή απόδειξη για το ότι εκείνοι που όφειλαν να ενεργήσουν και να επισπεύσουν την ωρίμαση ενός έργου βασικής τουριστικής υποδομής για το Μεραμβέλο, είναι υπόλογοι για τις εξελίξεις αυτές».

NΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ