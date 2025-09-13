Στα όσα εξαιρετικά ενδιαφέροντα διαβάσαμε στην ΑΝΑΤΟΛΗ της Κυριακής για την ανατίναξη του μικρού λιμενοβραχίονα, δημοσιεύουμε δύο παλιές φωτογραφίες του Αγίου Νικολάου και σχολιάζουμε:

Στη μία φωτογραφία, από τη δεκαετία του 50, βλέπουμε το μικρό λιμενοβραχίονα του Παραλιακού, όπως τον αντίκρισαν οι Αγιονικολιώτες μετά την ανατίναξή του από τους Γερμανούς, πριν μας απαλλάξουν από την Κατοχή τους. Απέναντι βλέπουμε το εμβληματικό, ακόμα και σήμερα, σπίτι των Κουνδουραίων που κατασκευάστηκε στις αρχές του περασμένου αιώνα. Βλέπουμε ακόμα τρία κτίρια! Πίσω από το σπίτι των Κουνδουραίων υπάρχει σπίτι που σήμερα είναι εγκαταλειμμένο. Στ’ αριστερά βλέπουμε τις αποθήκες (σήμερα «Βιοάρωμα») και ένα ακόμα παλιό σπίτι, στη θέση του οποίου σήμερα υπάρχει το ξενοδοχείο CasaPorto.

Όταν έγινε η αποκατάσταση του μικρού λιμενοβραχίονα, αρκετά από τα κατεστραμμένα μπλόκια του μεταφέρθηκαν και πετάχτηκαν λίγα μέτρα πιο πέρα, δίπλα στη θάλασσα. Ακόμα και σήμερα τα βλέπουμε μπροστά από το ByronTravel.

Σε άλλη φωτογραφία του μικρού λιμενοβραχίονα, της δεκαετίας του 60, βλέπουμε ότι στο κάτω μέρος του υπήρχε, για αρκετά χρόνια, μικρή δεξαμενή ανεφοδιασμού σκαφών. Την ασπρόμαυρη φωτογραφία την «τράβηξα» το 1964, με τη φωτογραφική μου μηχανή Empire Junior, με φιλμ 120άρι, 12 στάσεων. Κάτω από τη φωτογραφία έχω σχολιάσει ότι είναι το πρώτο (!) κότερο που ήρθε στο λιμάνι μας. Μου έκανε, θυμάμαι, μεγάλη εντύπωση το ψηλό κατάρτι του, το μέγεθός του δηλαδή σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα του και διερωτώμουν για την… ευστάθεια που δίνει στο ταξίδι του.

Το κοτεράκι έδεσε στο μικρό λιμενοβραχίονα και σίγουρα συνεχίζει να μας εντυπωσιάζει ό,τι βλέπουμε στην απέναντι πλευρά του δρόμου που οδηγεί στο λιμάνι μας. Ξεχωρίζει πάντα το σπίτι των Κουνδουραίων και πίσω του, επάνω σε σπίτι που σήμερα δεν υπάρχει, μία μεγάλη φωτεινή διαφήμιση «Το γνήσιον METAXA». Ήταν η πρώτη μεγάλη φωτεινή διαφήμιση στην πόλη, διαφήμιση του Οίκου Καναβάκη. Το κατάρτι του κότερου «δείχνει» την αποθήκη όπου δημιουργήθηκε η πρώτη ντισκοτέκ του Αγίου Νικολάου, το REMEZZO και μετά το Octopus Garden. Πόσα πολλά ακόμα μπορώ να αναφέρω γι’ αυτήν την εποχή!

ΛΕΩΝ.Κ.