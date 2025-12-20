Επισκέπτης του νομού μας από τη δυτική Κρήτη εντυπωσιάστηκε από την πρόοδο των εργασιών που είδε στο τμήμα ΒΟΑΚ από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Νεάπολη. Πραγματικά οι εργασίες προχωρούν ικανοποιητικά και ευελπιστούμε ότι ο νέος δρόμος θα παραδοθεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο νέο ΒΟΑΚ αποτελούν οι νέες σήραγγες. Η σημερινή σήραγγα Βραχασίου καταργείται και κατασκευάζονται δύο νέες παράλληλες σήραγγες, για ένα ρεύμα προς Ηράκλειο και ένα προς Άγιο Νικόλαο. Η έξοδός τους, από την πλευρά του Σελλιναρίου βρίσκεται σε πιο χαμηλό σημείο απ’ όπου και η φωτογραφία που δημοσιεύουμε.

Οι επόμενες δύο σήραγγες (δίδυμες) κατασκευάζονται στην περιοχή του Σελλιναρίου, μήκους περίπου 2.2 χιλιομέτρων, οι μεγαλύτερες στην Κρήτη. Η δημιουργία τους έχει προχωρήσει και με την ολοκλήρωσή της παρακάμπτεται το φαράγγι και η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Το παλιό κομμάτι του δρόμου (παλαιός ΒΟΑΚ) δεν θα αποτελεί πλέον τον κεντρικό άξονα, αλλά θα διατηρηθεί ως τοπικός δρόμος για πρόσβαση στη Μονή, για όποιον θέλει να προσκυνήσει.

Ακόμα μια σήραγγα ανοίγεται και η εκσκαφή της έχει ήδη ολοκληρωθεί. Την βλέπουμε πάνω από τη Χερσόνησο, παράλληλα με την ήδη υπάρχουσα. Όσον αφορά τα έργα ΒΟΑΚ, από Νεάπολη μέχρι τη διασταύρωση προς το νέο αεροδρόμιο Καστελίου, οι εργασίες έχουν ξεκινήσει σε αρκετά σημεία, με αρκετά τμήματα δρόμου να έχουν στενέψει, αλλά δεν φαίνεται να προχωρούν με τον ίδιο ρυθμό που βλέπουμε στο τμήμα Άγιος Νικόλαος προς Νεάπολη.

ΛΕΩΝ.Κ.