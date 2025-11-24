Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Ταξί Αγίου Νικολάου συμμετέχει στην κινητοποίηση για την υγεία την Πέμπτη 27 Νοέμβρη με 3ωρη στάση εργασίας από 12.00 εως 3.00 μμ
(Θα υπάρχει διαθέσιμο μόνο ένα όχημα έκτακτης ανάγκης).
