Στη διάρκεια της εκδήλωσης των 30 χρόνων από την ίδρυση της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Αγίου Νικολάου, ΑΣΤΕΑΝ τότε και ΑΣΤΕΚ σήμερα, παρευρέθηκαν φοιτητές της Α΄ Σειράς της Σχολής, σήμερα σημαντικά στελέχη επιχειρήσεων. Είχαν λοιπόν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα όσα διηγήθηκαν. Αναφέρθηκαν στα χρόνια των σπουδών τους, στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και στην επαγγελματική τους μετεξέλιξη. Επίσης έδωσαν πολύτιμες συμβουλές στους παρευρισκόμενους νέους σπουδαστές της Σχολής, απαντώντας και σε σχετικές ερωτήσεις τους. Είπαν:

– «Ήρθα από τον Καναδά γι’ αυτήν τη συνάντηση. Δεν θα μπορούσα να είχα καταφέρει όλα αυτά στη ζωή μου, αν δεν είχα τη βάση από την ΑΣΤΕΑΝ. Η πρώτη λέξη που έμαθα τότε στη Σχολή, που λειτουργούσε σαν οικοτροφείο, ήταν ότι μας έμαθε πώς να φερόμαστε σαν άνθρωποι, πώς να φερόμαστε σαν οικογένεια. Ζούσαμε όλοι μαζί για τον τουρισμό, όλη μέρα, κάθε μέρα. Σε όποια άκρα της γης για να πάτε, η εκπαίδευση είναι η μόνη επένδυση την οποία δεν μπορεί να σας πάρει κανείς. Όμως θα πρέπει να είσαστε σε φάση συνεχούς μάθησης. Η ζωή θα σας δώσει πολλές ευκαιρίες, όχι μόνο στην τουρισμό. Την Ελούντα και τον Άγιο Νικόλαο πάντα στην καρδιά μου. Αν με ρωτήσετε πώς ήταν τα χρόνια των σπουδών μου στην ΑΣΤΕΑΝ θα σας απαντήσω ότι ήταν τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Το λέω χωρίς υπερβολή! Το οικοτροφείο τότε ήταν κάτι μοναδικό!».



– «Μετά από αυτή τη Σχολή ανοίγουν όλες οι πόρτες, μπορείτε να δουλέψετε οπουδήποτε. Όχι μόνο στον τουρισμό. Ζω στη Γερμανία έχω δική μου επιχείρηση και η εκπαίδευση που έχω πάρει από την ΑΣΤΕΑΝ με βοηθάει παντού. Όλα τα μαθήματα της Σχολής είναι σημαντικά. Σας εύχομαι να ολοκληρώσετε τις σπουδές σας και να κάνετε και μεταπτυχιακό με καλύτερη καριέρα».

– «Όταν εμφανιστούν κάποιοι στη δουλειά μας με πτυχίο της ΑΣΤΕΚ είμαστε σίγουροι ότι είναι καταρτισμένοι και ότι έχουν μια καλή βάση για τη συνέχεια. Στον τουρισμό υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις εργασίας για καλύτερη εξέλιξη».

Οι ερωτήσεις

Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους τωρινούς φοιτητές της ΑΣΤΕΚ:

– Πώς αποφασίσαμε τότε να φοιτήσετε στην ΑΣΤΕΑΝ; Δεν υπήρχε ρίσκο;

-Όταν έμαθα, μετά τις Πανελλήνιες, ότι μπήκα στην ΑΣΤΕΑΝ και πήρα τις πρώτες πληροφορίες, νόμιζα ότι θα πήγαινα στο… Στρατό! Δεν ήταν μία παραδοσιακή Σχολή, ήταν ένα Οικοτροφείο με όλες τις παροχές… all inclusive θα λέγαμε σήμερα! Όταν βέβαια ήρθα στην Ελούντα νόμιζα ότι ήμουν στη μέση του πουθενά. Γρήγορα όμως προσαρμοστήκαμε και γίναμε μια οικογένεια. Το Οικοτροφείο μας έδωσε κάτι διαφορετικό… και στην εκπαίδευση αλλά και πώς να φερόμαστε. Την απόφαση που πήρα τότε, να σπουδάσω στην ΑΣΤΕΑΝ, δεν την αλλάζω με τίποτα. Μας άνοιξε πολλές πόρτες.

– Μετά την αποφοίτησή σας από τη Σχολή, σε εποχή που ο τουρισμός δεν είχε ακόμα εξελιχθεί όπως σήμερα, ποια ήταν η επαγγελματική πορεία σας;

-Μία μόνο εβδομάδα μετά που απολύθηκα από το Στρατό είχα δουλειά… και αυτό λέει πολλά. Βέβαια και τότε είχαμε σημαντικές ξενοδοχειακές μονάδες.

– Γιατί κάποιοι επιλέξατε να κάνετε καριέρα στο εξωτερικό;

-Έφυγα γιατι ήθελα να δω τι άλλο υπήρχε στον κόσμο. Ήταν δύσκολη απόφαση. Σίγουρα η αγορά εργασίας στον τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα είναι τεράστια και έχουμε μοναδικές ξενοδοχειακές μονάδες. Αν θέλετε να φύγετε, τολμήστε το! Να ξέρετε ότι στο εξωτερικό μας ζηλεύουν γιατί έχουμε μία πανέμορφη χώρα. Τα επόμενα χρόνια θα ξαναγυρίσουμε στην Ελλάδα.

– Μιλήστε μας για την πρακτική σας

-Ξεκινήσαμε από χαμηλά πόστα και γρήγορα, λόγω των σπουδών μας, εξελιχθήκαμε σε διευθυντικά πόστα. Η πρακτική σε διάφορες ξενοδοχειακές θέσεις είναι πολύ σημαντική, όπως βεβαίως και η συνεχής επιμόρφωση. Καλός διευθυντής ξενοδοχείου δεν γίνεσαι αν δεν ξέρεις τι γίνεται σε όλα τα πόστα! Μόνο έτσι μπορείς να ελέγξεις. Αυτά δίνουν τα εφόδια. Ο σκοπός της Σχολής είναι να μπορέσετε να διοικήσετε.

Μετά την εκδήλωση παρατέθηκε μπουφές, με εδέσματα που παρασκευάστηκαν από σπουδαστές της Σχολής.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ