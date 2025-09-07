Είχαμε προβλέψει από του περσινού Αυγούστου 24 τα οψιμοβρόχια του τέλους του Μάη και των αρχών του Ιούνη 2025, με τις παρατηρήσεις μας στις 29 Αυγούστου 2024. Το πετύχαμε 9 μήνες νωρίτερα (Αύγουστος 2024 Μάιος 2025).

Η φετινή χρονιά, Σεπτέμβριος 2025 – Ιούλιος 2026, είναι μια περίοδος κατά τα φυσικά παρατηρήματά μας, των 6 πρώτων και των 6 τελευταίων ημερών του φετινού Αυγούστου (το δωδεκάμηνο των δριμών), μια περίοδος αλλιώτικη από την περσινή.

Ο Σεπτέμβριος 2025 θα έχει συννεφιές σε όλη την Ελλάδα ως τις 25 Οκτωβρίου, λίγα πράγματα για βροχές, με σχετική ανομβρία. Μετά, ως τις 20 Νοεμβρίου ο καιρός με πολλές μεταλλαγές και συννεφιές. Μετά τις 25 ως 28 Νοεμβρίου αλλάζει προς χειμώνα ο καιρός και ο Δεκέμβρης μπαίνει με βαρύ χειμώνα, κρύο, βροχές και στα ορεινά, χιόνια. Θα δουλέψουν όλοι οι καιροί. Ο Ιανουάριος 2026 ως τις 10-12, ο ίδιος βαρύς χειμώνας. Μετά, ηλιόλουστες μέρες ως αρχές Φεβρουαρίου. Ακολουθεί ο υπόλοιπος Φεβρουάριος ως τις 10 Μαρτίου πολύ καλή περίοδος με κρύο, βροχές και για μια εβδομάδα το Φεβρουάριο, χιόνια και πολύ νερό.

Μετά από μια περίοδο χωρίς φαινόμενα, θα έχουμε στα τέλη Απριλίου ως 5 Μαΐου, έντονες συννεφιές με πιθανές βροχές. Για 2-3 μέρες στα τέλη Μαΐου 2025, αλλαγή καιρού. Δεν θα έχουμε αξιόλογη βροχερή Άνοιξη. Μελτέμια Ιούνιο, Ιούλιο (ως τις 15 Ιουλίου) και μετά θερμό καλοκαίρι ως τις 15 Αυγούστου 2026.

Σε γενικές γραμμές καλύτερη η φετινή χρονιά, κυρίως το Δεκέμβριο και το Φεβρουάριο. Μιλάω πιο πολύ για την Νότια Ελλάδα, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Ο καιρός φέτος θα αλλάξει στην Ανατολική Μεσόγειο προς το καλύτερο. Ας ευχηθούμε να επαληθευτεί η φύση που μας έδωσε πολλά σημάδια και οι αρχές προτείνω, να προγραμματίσουν κατασκευές μικρών φραγμάτων σε λαγκάδια, που το νερό τους φεύγει ανεκμετάλλευτο στη θάλασσα και να γίνει με σωστό προγραμματισμό. Η κλιματική αλλαγή σ’ όλο πλανήτη πολλά διδάσκει. Χρειάζονται συσκέψεις, αποφάσεις και χρηματοδοτήσεις έργων μέσα στη φύση, που διψάει τα τελευταία 30 χρόνια.

Εύχομαι σε όλους καλό Χειμώνα, πολλή υπομονή. Να προσέχουμε τις βαριές συννεφιές και τους κεραυνούς, που είναι πάντα επικίνδυνοι στα όρη μας και όπου υπάρχουν μεγάλα δέντρα στα δάση μας.

Μιχαλης Γεροντής

Καθηγητής – Λαογράφος