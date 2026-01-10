Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η δωρεάν διάθεση ξυλείας σε δικαιούχους δημότες για τη φετινή περίοδο.

Η δράση υλοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, με στόχο τη συμβολή στη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ουσιαστική ανακούφιση των οικογενειών κατά τη χειμερινή περίοδο.

Συνολικά υποβλήθηκαν 260 αιτήσεις και σε όλους τους δικαιούχους διανεμήθηκε ξυλεία (δύο τσουβάλια ανά δικαιούχο) καλύπτοντας ανάγκες θέρμανσης και υποστηρίζοντας οικογένειες που πληρούν συγκεκριμένα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, όπως: άτομα με αναπηρία, μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνες ή τρίτεκνες οικογένειες και άνεργοι.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλαν στη δράση, τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Πράσινου του Δήμου και τον αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος κ. Γιώργο Μπελούκα που είχε όλο τον σχετικό συντονισμό.