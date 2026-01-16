Μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 Ιανουαρίου στο κινηματοθέατρο Ρεξ με θέμα «Κεφαλαλγία στα παιδιά». Ομιλητής ένας σπουδαίος επιστήμονας, ο παιδίατρος-παιδονευρολόγος κ. Σωτήρης Γιουρούκος, υφηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το κοινό είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί αναλυτικά για την κεφαλαλγία και ήταν μεγάλη τιμή για την περιοχή η επίσκεψη ενός τόσο σημαντικού επιστήμονα.

Ο κ. Γιουρούκος εξήγησε ότι η κεφαλαλγία στα παιδιά είναι κάτι σύνηθες, τα παιδιά κατά περιόδους παραπονιούνται για πονοκέφαλο. Επεσήμανε ότι τις περισσότερες φορές οι πονοκέφαλοι στα παιδιά είναι αθώοι παρά το γεγονός ότι είναι ενοχλητικοί. Υπογράμμισε ωστόσο ότι πίσω από ορισμένους αθώους πονοκεφάλους μπορεί να κρύβονται και πιο σοβαρά νοσήματα, τα οποία πρέπει ο γονέας να τα υποψιαστεί και ο ιατρός να τα επιβεβαιώσει με τις κατάλληλες εξετάσεις και θεραπείες που χρειάζεται. Υπογράμμισε ότι στόχος της ομιλίας του ήταν η ευαισθητοποίηση του κόσμου και να ενημερώσει έτσι ώστε να μπορεί κανείς να ξεχωρίσει εάν πρόκειται για μια πιο σοβαρή κατάσταση από κάποια πιο ήπια.

Ημικρανία

Σημείωσε πως ένα στα δεκαπέντε παιδιά έχει ημικρανία. Η ημικρανία είναι ένας θεαματικός πονοκέφαλος που μπορεί να παρουσιάζεται για -3 ώρες και επαναλαμβάνεται μετά από κάποια χρονικά διαστήματα. Αυτό μπορεί να είναι ενοχλητικό, αλλά όχι επικίνδυνο.

Κεφαλαλγία τάσεως

Υπάρχει και ο πονοκέφαλος που είναι γνωστός με την ονομασία κεφαλαλγία τάσεως. Αυτός είναι ένας χρόνιος πόνος που έρχεται και φεύγει, σφίγγει το κεφάλι επάνω και σε ένα μεγάλο βαθμό είναι ψυχογενής δηλαδή από πίεση, άγχος και ζόρισμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται ένας μυϊκός σπασμός γύρω από το κρανίο, αλλά σημείωσε πως είναι μια συνηθισμένη περίπτωση που θέλει καλό χειρισμό εκ μέρους των γονέων ώστε να μην ρωτούν συνέχεια το παιδί εάν πονάει.

Ανησυχητικά σημάδια

Όμως πίσω από τους πονοκεφάλους σε πιο σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει ένα αιμάτωμα, ένα χτύπημα, ένας όγκος ή κάτι άλλο και υπάρχουν κάποια σημάδια που συνοδεύουν τον πονοκέφαλο. Κάτι που πρέπει να ταρακουνήσει τους γονείς μεταξύ άλλων, είναι εάν αντιληφθούν ότι το παιδί τους έχει έντονο πονοκέφαλο που μπορεί να συνοδεύεται είτε από επίμονους έμετους, είτε από υπνηλία, αστάθεια, παραπάτημα, αλλά και όταν το παιδί ξυπνά στον ύπνο του το βράδυ από πονοκέφαλο. Σε τέτοιες περιπτώσεις θεωρεί πως είναι σημαντικό άμεσα να απευθύνονται στον ιατρό. Υπογράμμισε ότι οι γονείς πρέπει να προσπαθούν να κρατούν την ψυχραιμία τους και να μην μεταφέρουν την ανησυχία τους στο παιδί, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι θα πρέπει να επαναπαύονται. Επεσήμανε ότι οι πιο σοβαροί πονοκέφαλοι επιμένουν, δεν εμφανίζονται μονάχα για 2-3 ώρες.

Οι οθόνες

Τον ρωτήσαμε εάν σε τέτοιες περιπτώσεις η χρήση οθονών (ταμπλετ, κινητών, υπολογιστή) επιβαρύνει την κατάσταση. Ο κ. Γιουρούκος υπογράμμισε ότι δεν κάνουν κακό, όμως επεσήμανε ότι δεν βοηθούν καθώς σε κάποιες περιπτώσεις αυξάνουν την ένταση και ένα παιδί που είναι αγχωμένο και πιεσμένο μπορεί να του δημιουργήσει παραπάνω ένταση.

Τρόποι πρόληψης

Τον ρωτήσαμε εάν υπάρχουν τρόποι πρόληψης της κεφαλαλγίας. Σημείωσε ότι για κάποιες μορφές όπως η ημικρανία σε παιδιά που εμφανίζουν κρίσεις 3-4 φορές το μήνα, υπάρχουν κάποια φάρμακα που μπορούν να δοθούν για να προλάβει κανείς τις κρίσεις. Συνήθως όμως προσπαθούν να μην καταναλώνουν πολλά φάρμακα πέραν από το απλό ντεπόν ή πονστάν.

Συμβουλές

για τους γονείς

Θεωρεί ότι οι γονείς είναι σημαντικό να μην φορτώνουν το παιδί με τις δικές τους ανησυχίες, αλλά να αναγνωρίζουν πότε χρειάζεται πραγματική ανησυχία και ιατρική βοήθεια και πότε αρκεί ένα φιλί, να μείνουν δίπλα του, να το καθησυχάσουν και να το αγκαλιάσουν.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων, η Εντεταλμένη σε θέματα πολιτισμού της Π.Ε. Λασιθίου κ.Ελένη Βλάση, η Διοικήτρια του Νοσοκομείου κ. Ευαγγελία Φανουράκη, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου κ. Μανώλης Πεπόνης, ο Πυρηνικός της ΝΑSA κ. Σκουλούδης, ο πρώην Αναπληρωτής Διοικητής του Διαλυνάκειου Νοσοκομείου Νεάπολης κ. Γιώργος Μπαρμπούνης, από το Δήμο Αγίου Νικολάου ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα πρόληψης, οργάνωσης και υποστήριξης Πρωτοβάθμιας Υγείας Δήμου Αγίου Νικολάου κ. Ιωάννης Ρουκουνάκης όπως και ο Αντιδήμαρχος κ. Νίκος Καμινογιαννάκης. Επίσης παρευρέθηκαν αρκετοί παιδίατροι από τη Σητεία, Ιεράπετρα, Νεάπολη αλλά και τον Άγιο Νικόλαο, νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου καθώς και ψυχολόγοι του Αγίου Νικολάου. Πολλοί συνάδελφοι του κ. Γιουρούκου ήρθαν από Ηράκλειο και από το Βενιζέλιο και το παίδων Αγία Σοφία μονάχα, για να παρακολουθήσουν αυτή την αξιόλογη ομιλία.

Αξίζει να σταθούμε όμως και σε ένα άλλο σημαντικό γεγονός. Στην εκδήλωση βρισκόταν και ένα τρανό παράδειγμα, μιας γυναίκας, που ο παιδίατρος κ. Γιουρούκος, την έσωσε το 1973 στο Βενιζέλειο καθώς είχε βαριά πνευμονία, με 42 πυρετό για μεγάλο χρονικό διάστημα και ο ρόλος του ιατρού ήταν καθοριστικός. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, υπήρχε και βίντεο, στο οποίο φαινόταν η φωτογραφία εκείνης της γυναίκας, της Λενιώς Κρασανάκη, το 1973. Η παρουσία της στο χώρο ήταν η ζωντανή απόδειξη της πράξης του και μια υπενθύμιση της αξίας της ιατρικής προσφοράς και της ανθρώπινης αφοσίωσης του.

Συνάντηση με το Δήμαρχο

Η επίσκεψη ωστόσο αυτού του σπουδαίου παιδιάτρου δε έμεινε μονάχα στην ομιλία. Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης επιθυμούσε να συναντήσει τον κ. Γιουρούκο και πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση γνωριμίας στο γραφείο του Δημάρχου. Ο Δήμαρχος τον ευχαρίστησε για την επίσκεψη και του παρέδωσε και δύο βιβλία το Άνω και Κάτω Μεραμπέλλο.

Επίσκεψη στην παιδιατρική κλινική του ΓΝΑΝ

Ο κ. Γιουρούκος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θέλησε να επισκεφτεί και την Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Έπειτα από σχετική επικοινωνία με τη Διοικήτρια του ΓΝΑΝ κ. Ευαγγελία Φανουράκη -η οποία έλειπε σε υποχρεώσεις στο Ηράκλειο- ο κ. Γιουρούκος μετέβη στο ΓΝΑΝ, όπου τον υποδέχτηκε και τον καλωσόρισε η κ. Μαρία Κατσουράνη η παιδιάτρος που βρισκόταν σε βάρδια εκείνη την ώρα. Επιθυμία του ήταν να συνομιλήσει με τους ιατρούς, αλλά και να δει το νοσοκομείο και τις εγκαταστάσεις του.

Μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ σχολίασε ότι το νοσοκομείο μας έχει ένα μεγάλο κτίριο και αρκετά καλές εγκαταστάσεις. Επεσήμανε πως είμαστε τυχεροί για το καλό επίπεδο που κρατά η παιδιατρική κλινική του ΓΝΑΝ.

