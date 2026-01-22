Την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 στις 10:00 π.μ., παρουσιάστηκε εξ αποστάσεως η μεταπτυχιακή εργασία με θέμα “Η χρήση ψηφιακών παιχνιδιών ως μέσο μάθησης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση” από τη φοιτήτρια του ΠΜΣ “Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός” του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Άννα Σδρου. Η μεταπτυχιακή εργασία επικεντρώθηκε στη χρήση των ψηφιακών παιχνιδιών ως εκπαιδευτικών εργαλείων, εξετάζοντας το δυναμικό τους να υποστηρίξουν τη γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων, αναδεικνύει τον αντίκτυπο της ψηφιακής εποχής στις εκπαιδευτικές πρακτικές και διερευνά τον ρόλο των ψηφιακών τεχνολογιών, των εργαλείων πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) και των θεωριών μάθησης στη διευκόλυνση της μάθησης με βάση τα ψηφιακά παιχνίδια. Η μελέτη υπογραμμίζει ότι τα ψηφιακά παιχνίδια μπορούν να αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό βοήθημα, ιδίως όταν υποστηρίζονται από κατάλληλα παιχνίδια, τεχνικούς πόρους και καθοδήγηση για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 στις 9:30 π.μ.., παρουσιάστηκε εξ αποστάσεως η μεταπτυχιακή εργασία με θέμα “Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, με έμφαση στους Voice Assistants στην εξυπηρέτηση πελατών στον ξενοδοχειακό τομέα” από το φοιτητή του ΠΜΣ “Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός” του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Σταμάτη Κοτσίφη. Η μεταπτυχιακή εργασία αποτελεί συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση με αντικείμενο τη διερεύνηση της χρήσης των φωνητικών βοηθών (VAs), ως εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, στον ξενοδοχειακό κλάδο και την επίδρασή τους στην εμπειρία και την ικανοποίηση των πελατών. Συνολικά, τα ευρήματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι φωνητικοί βοηθοί αποτελούν σημαντικά εργαλεία ψηφιακού μετασχηματισμού στις ξενοδοχειακές μονάδες, ενισχύοντας την εμπειρία των πελατών και τη λειτουργική αποδοτικότητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, υπό την προϋπόθεση της ισορροπημένης εφαρμογής τους και της υπεύθυνης διαχείρισης ζητημάτων ιδιωτικότητας και ασφάλειας δεδομένων.

Οι δύο μεταπτυχιακές εργασίες αναδεικνύουν τη σημασία των ψηφιακών τεχνολογιών ως μοχλού καινοτομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού στην εκπαίδευση και στον ξενοδοχειακό τομέα, με έμφαση στη στοχευμένη και υπεύθυνη αξιοποίησή τους. Επιβλέπων Καθηγητής και των δύο εργασιών ήταν ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης, με μέλη των εξεταστικών επιτροπών τους Επίκουρους Καθηγητές του Τμήματος κκ. Κωνσταντίνο Παπουτσάκη και Γεώργιο Βασιλειάδη.