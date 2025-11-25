Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου στις 13:00, στην αίθουσα Α του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (https://mst.hmu. gr/) παρουσία περίπου 50 φοιτητών του Τμήματος, οι οποίοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα Erasmus+ και κατανόησαν πλήρως τις δυνατότητες που τους ανοίγονται για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους εξέλιξη.

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, μετά από ένα σύντομο χαιρετισμό του Προέδρου του Τμήματος κ. Κωνσταντίνου Παναγιωτάκη, οι φοιτητές ενημερώθηκαν από τον κ. Owens και τον κ. Μαστοράκη για

τις ευκαιρίες σπουδών και πρακτικής άσκησης σε Πανεπιστήμια και οργανισμούς του εξωτερικού,

τη διαδικασία αίτησης, τα κριτήρια επιλογής,

και εμπειρίες φοιτητών που έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, ακολούθησε διαλογική συζήτηση και επιλύθηκαν οι απορίες των φοιτητών από τον κ. Owens, τον κ. Μαστοράκη και τον κ. Παναγιωτάκη οι οποίοι προέτρεψαν τους φοιτητές να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.