O ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις των άρθρων 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αγίου Νικολάου (ΦΕΚ 455Β΄/ 1978) β) Την ανάγκη λήψης περιοριστικών μέτρων στην κυκλοφορία σκαφών καθώς και κάθε άλλης δραστηριότητας στη θαλάσσια περιοχή «Αμμουδίου Αγίου Νικολάου».

1. Απαγορεύουμε προσωρινά την κυκλοφορία και αγκυροβολία σκαφών και θαλάσσιων μέσων αναψυχής καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα στη θαλάσσια περιοχή σε στίγμα 35ο 11΄ 47.15΄΄Β, 25ο 42΄ 54.48΄΄Α και σε ακτίνα διακοσίων μέτρων περιμετρικά από αυτό.

2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 της παρούσας ισχύει μέχρι νεωτέρας.

3. Οι παραβάτες της παρούσας ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες κατά την

ισχύουσα νομοθεσία υπόκεινται και στις κυρώσεις του αρ. 157 του Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261Α΄), όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Λιμενάρχης

Πλωτάρχης Λ.Σ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ Κωνσταντίνος