Ο Λιμενάρχης Αγίου Νικολάου έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις των άρθρων 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αγίου Νικολάου (ΦΕΚ 455Β΄/ 1978). β) Την ανάγκη λήψης περιοριστικών μέτρων στην κυκλοφορία σκαφών καθώς και κάθε άλλης δραστηριότητας στη θαλάσσια περιοχή «Καραβοστάσι Αγίου Νικολάου».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
- Απαγορεύουμε προσωρινά την κυκλοφορία και αγκυροβολία σκαφών και θαλάσσιων μέσων αναψυχής καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα στη θαλάσσια περιοχή σε στίγμα 35ο 8΄ 3.63΄΄B, 25ο 43΄43.14΄΄Α και σε ακτίνα διακοσίων μέτρων περιμετρικά από αυτό.
- Η απαγόρευση της παραγράφου 1 της παρούσας ισχύει μέχρι νεωτέρας.
- Οι παραβάτες της παρούσας ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπόκεινται και στις κυρώσεις του αρ. 157 του Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο Λιμενάρχης
Πλωτάρχης Λ.Σ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ Κωνσταντίνος