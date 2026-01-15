Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο των αποκριάτικων εκδηλώσεων που διοργανώνει απευθύνει κάλεσμα σε όλα τα μαθητικά και φοιτητικά μουσικά συγκροτήματα του Δήμου μας να συμμετάσχουν στη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026.

Η δράση αυτή δίνει βήμα στους νέους καλλιτέχνες της περιοχής μας να εκφραστούν, να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να συμβάλουν στο αποκριάτικο κλίμα της πόλης με μουσική, ρυθμό και νεανική ενέργεια.

Όσα συγκροτήματα ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Πολιτισμού στο τηλέφωνο 28410 -89513 ή ηλεκτρονικά στο email : [email protected]

Σας περιμένουμε να γεμίσουμε τη σκηνή με μουσική και τις Απόκριες με νεανικό παλμό.