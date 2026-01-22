WASH & GO – Self Service Laundry Room στον Άγιο Νικόλαο

Γρήγορο, εύκολο και οικονομικό πλύσιμο, όποτε το χρειάζεστε!

Στον χώρο μας θα βρείτε σύγχρονα πλυντήρια και στεγνωτήρια 24 ώρες το 24ωρο, ιδανικά για κάθε ανάγκη.

Πλένετε άνετα:

κουβέρτες

παπλώματα

πουκάμισα

τζιν

πετσέτες

και πολλά ακόμη!

✔ Άμεση εξυπηρέτηση

✔ Καθαριότητα & αξιοπιστία

✔ Σε τιμές που συμφέρουν

📍 Άγιος Νικόλαος – Παλαιολόγου 70

(μόλις 100μ. από το Νοσοκομείο)

📞 +30 697 431 0993

WASH & GO

Για καθαρά ρούχα… χωρίς αναμονή!