43η Παγκρήτια Ορειβατική Συνάντηση το διήμερο 6-7 Σεπτεμβρίου κι ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου δεν μπορούσε να λείπει, πόσο μάλλον που τη διοργάνωνε ο Ε.Ο.Σ. Λασιθίου με έδρα το οροπέδιο, σύλλογος γειτονικός με τον οποίο μας συνδέουν στενοί φιλικοί δεσμοί!

Σάββατο βράδυ: Η γιορτή των ορειβατών

Λάβαμε μέρος λοιπόν με μια μικρή αποστολή 15 περίπου πεζοπόρων από διάφορα σημεία του νομού, οι οποίοι κατέφθασαν κατά ομάδες στο ορειβατικό καταφύγιο Στροβίλι του Ε.Ο.Σ. κοντά στο οροπέδιο του Λιμνάκαρου. Εθελοντές βοήθησαν να παρκάρουμε τα αυτοκίνητά μας, πήραν τις βαριές αποσκευές μας με φορτηγά κι αφού ανεβήκαμε το σύντομο καθαρισμένο και σηματοδοτημένο μονοπάτι, μας οδήγησαν στον χώρο στησίματος των σκηνών μας. Έπειτα θα περάσουμε από τη γραμματεία να κάνουμε την εγγραφή, να αγοράσουμε το αναμνηστικό μπλουζάκι και το κουπόνι φαγητού! Ήδη έχουν έρθει αποστολές από τους ορειβατικούς συλλόγους της Κρήτης και οι εγκάρδιοι χαιρετισμοί δίνουν και παίρνουν. Είμαστε μια μικρή κοινότητα κι εμείς οι ορειβάτες, μετά από κάμποσα χρόνια στα βουνά γνωρίζεσαι με τους περισσότερους κι όλοι ξέρουμε πόσο μας δένει αυτή δραστηριότητα και τι δυνατές στιγμές έχουμε βιώσει μαζί!!

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με την απελευθέρωση πουλιών, που είχαν περισυλλεχθεί τραυματισμένα από την οργάνωση «Άνιμα» (Κέντρο Περίθαλψης Άγριας Ζωής) και τώρα είναι έτοιμα να επιστρέψουν στο φυσικό τους περιβάλλον. Στη συνέχεια θα περάσουμε στους επίσημους χαιρετισμούς των ομάδων και μετά στη διανομή του φαγητού: το κλασικό βραστό με πιλάφι, όμως υπάρχει πρόβλεψη και για χορτοφάγους, πιάτο φτιαγμένο με τα περίφημα λαχανικά του οροπεδίου Λασιθίου κι ακόμα σαλάτες, κρασί κι αναψυκτικά. Σύντομα θα αρχίσει η μουσική κι όλοι θα εμπλακούν σε κύκλους χορευτικούς. Για τους πιο ρομαντικούς η βραδιά επιφύλασσε ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα και ένα ολοστρόγγυλο φεγγάρι, να φωτίζει το πολύχρωμο χωριό μας από σκηνές!

Κυριακή πρωί: χωρίς ορειβασία δε γίνεται!

Το πρωί της Κυριακής γίνονται οι δύο προγραμματισμένες πεζοπορίες: μια πιο απαιτητική στην κορυφή του Αφέντη (2.141 μ.) και μια μικρότερη στην κορυφή Στροβίλι (1.550 μ.). Ανάλογα τη φυσική κατάσταση, τη διάθεση και ίσως το ..αλκοόλ της προηγούμενης, διαλέγεις και παίρνεις!

Η μεγάλη πορεία ξεκίνησε όπως είναι φυσικό πρωί-πρωί και με ομίχλη. Ανησυχητικό κάπως αλλά με σηματοδοτημένο μονοπάτι δε φοβάσαι. Περπατάμε ανηφορικά σε πετρώδες τοπίο, με λίγες στάσεις. Γρήγορα το μονοπάτι απ’ το Στροβίλι ενώνεται με το Ε4 που διασχίζει τη Δίκτη και το ακολουθούμε πιστά ως το σημείο που χωρίζεται στα τρία: ίσια βγαίνεις στο Σελάκανο, αριστερά στην κορυφή Σπαθί (με 2.148 η ψηλότερη της Δίκτης) και δεξιά –που πάμε εμείς- η κορυφή Αφέντης (δεύτερη ψηλότερη). Γυμνές πλαγιές με ελάχιστη χαμηλή βλάστηση, αλλά με αξεπέραστη θέα προς όλες τις πλευρές της Κρήτης. Αξιοσημείωτα της διαδρομής η στάση στην πηγή «Αβαρσάμη» για να την ξεφράξουμε, ώστε να ρέει το νερό να ‘χουν να πίνουν τα ζωντανά και η χαρά όταν βλέπεις επιτέλους την κορφή με το πετρόκτιστο εκκλησάκι της και καταλαβαίνεις ότι σύντομα θα έχεις επιτέλους φτάσει. Όντως η άφιξη της πρώτης ομάδας πραγματοποιήθηκε σε κάτι παραπάνω από τρεις ώρες και με την επιστροφή δεν ξεπεράσαμε τις έξι συνολικά!!! Ο καιρός είναι ιδανικός, η ομίχλη έχει διαλυθεί κι όλοι θα ανοίξουμε τα δισάκια μας, θα απλώσουμε τα «βρισκούμενα» και θα κεράσουμε τους συνορειβάτες μας. Όταν φτάσουν όλοι, θα φωτογραφηθούμε απλώνοντας τις σημαίες των συλλόγων μας! Κατόπιν θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής στο καταφύγιο, όπου μας περιμένει δροσερό καρπούζι και ντόπιο τυρί κι αφού αποχαιρετισθούμε, θα επιστρέψουμε πίσω στα αυτοκίνητά μας και στην καθημερινή μας ζωή!!!

Συμπερασματικά!

Ήταν ένα εξαιρετικό διήμερο με επιστέγασμα μια δυνατή πεζοπορία (περίπου 15 χλμ και 1000 υψομετρική συνολικά με το Σάββατο), ό,τι πρέπει για να σε κρατήσει ενεργό μέσα στη βδομάδα. Ευχαριστούμε τους αρχηγούς Γιάννη Σπυριδάκη και Κωστή Βλαστό (Αντιπρόεδρος της ΕΟΟΑ πια ο πρώτος, Πρόεδρος του ΕΟΣ Λασιθίου ο δεύτερος). Μπράβο στους διοργανωτές, τους εθελοντές και τον κόσμο του Οροπεδίου, που ήταν άψογοι ακόμα και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Και του χρόνου με το καλό στα λημέρια του αγαπημένου ΕΟΣ Μοιρών, που ανέλαβε τη διοργάνωση! Καλή ορειβατική χρονιά να ‘χουμε!