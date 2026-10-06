Ο Άγιος Νικόλαος υποδέχεται από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου 2026 τη Β’ Φάση του Open Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Σκαφών Κλάσης J/24, με την πόλη να βρίσκεται για ένα τριήμερο στο επίκεντρο της ελληνικής ιστιοπλοΐας.

Τη διοργάνωση έχει αναλάβει ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Αγίου Νικολάου «ΑΙΟΛΟΣ», σε συνεργασία με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Σκαφών Κλάσης J/24, τη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (ΔΑΕΑΝ), τον Δήμο Αγίου Νικολάου και την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Νικολάου, με πληρώματα και σκάφη J/24 από διάφορες περιοχές να δίνουν ραντεβού στα νερά του Μιραμπέλλου.

Για τρεις ημέρες, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν πολύτιμες διακρίσεις μέσα από ένα πρόγραμμα γεμάτο ιστιοπλοϊκή δράση και αγωνιστικές αναμετρήσεις, προσφέροντας παράλληλα ένα ξεχωριστό θέαμα σε κατοίκους και επισκέπτες της πόλης.

Ο Άγιος Νικόλαος επιβεβαιώνει έτσι τη δυναμική του ως προορισμός για σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις και ειδικότερα για αγώνες που συνδέονται με τη θάλασσα και την ιστιοπλοΐα.