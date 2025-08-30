Τον όμορφο Κρούστα επέλεξαν για να ζήσουν μεγάλη περίοδο της ζωής τους το ζεύγος Jacqueline Hill MDes. Η καταγωγή είναι από πολύ μακριά, από την άλλη άκρη της γης, από την Αυστραλία! Τους γνωρίζω 33 χρόνια! Τόσα πολλά χρόνια πηγαινοέρχονται, Αυστραλία – Κρούστας, για να απολαύσουν τον «παράδεισο καθώς όπως συχνά μου λένε: «Στον Κρούστα νομίζουμε ότι είμαστε πιο κοντά στον παράδεισο!». Ζήτησα από την Jacqueline να μου μιλήσει περισσότερο για τη ζωή της στον Κρούστα:

«Τόσο μακριά» είναι συνήθως η πρώτη αντίδραση, όταν λέμε στους ανθρώπους ότι ζούμε στον Κρούστα. Όταν λέμε ότι «είμαστε από την Αυστραλία», πάντα η απάντηση είναι η ίδια: «Από μακριά!» Κάνουμε την ίδια συζήτηση εδώ και 33 χρόνια, αλλά ποτέ δεν κουραζόμαστε από αυτήν την αντίδραση. Είμαστε τα… «καγκουρό του Κρούστα!»!

Ήρθαμε να ζήσουμε στον Κρούστα μόνιμα το 1996. Ελπίζαμε να μάθουμε για έναν άλλο πολιτισμό, να κατανοήσουμε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, να κάνουμε τα ίδια πράγματα που έχει κοινά όλη η ανθρωπότητα. Αυτό που μάθαμε είναι ότι είμαστε περισσότερο ίδιοι, παρά διαφορετικοί, ότι υπάρχουν πολλά κοινά μεταξύ της αυστραλιανής ζωής μας και της κρητικής ζωής μας.

Ο ίδιος γαλάζιος ουρανός. Η ίδια αγάπη για τη θάλασσα. Οι ίδιες μεγάλες, ζεστές καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Οι ίδιοι ευκάλυπτοι με τα ίδια τζιτζίκια να κράζουν πάνω τους, φωνάζοντας το εκκωφαντικό τους τραγούδι. Ο ίδιος χαιρετισμός «Good day» – «Kalimera». Το ίδιο ζεστό, φιλόξενο πνεύμα και η ίδια έντονη αίσθηση του χιούμορ.

Το χωριό μας, ο Κρούστας, είναι ξεχωριστό, ψηλά πάνω από τον κόλπο Μεραμπέλλο. Δέχεται τα δροσερά αεράκια που υπάρχουν τις ζεστές καλοκαιρινές μέρες. Και είναι τυλιγμένο σε έναν μανδύα από λαμπερά αστέρια τη νύχτα. Στον Κρούστα, νομίζω, είμαστε πιο κοντά στον παράδεισο.

Το σπίτι μας, που αναφέρεται ως «το ροζ σπίτι», είναι ένα παλιό σπίτι που ανακαινίσαμε αργά και με αγάπη, σεβόμενοι την προέλευση και την ιστορία του. Το βάψαμε απαλό ροζ, όπως τον… ταραμά και του δώσαμε μια πορτοκαλί πόρτα. Χωρίς αριθμό σπιτιού ή όνομα δρόμου, ήταν μια λύση για να βοηθήσουμε τον ταχυδρόμο και οποιονδήποτε άλλον να μας βρει.

Έχουμε το «ροζ σπίτι» εδώ και 33 χρόνια. Ανεξάρτητα από το πόσο πολύ ή πόσο λίγο καιρό μένουμε στον Κρούστα κάθε χρόνο, είναι πάντα το σπίτι μας. Σπίτι είναι εκεί που νιώθεις άνετα και όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Και έτσι νιώθουμε όταν είμαστε εδώ… σαν στο σπίτι μας, στο ροζ σπίτι του Κρούστα, μας λέγει η Jacqueline, που «όπου βρεθεί κι όπου σταθεί διαφημίζει τον τόπο μας και ιδιαίτερα τον Κρούστα.