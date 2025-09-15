Μια πολύ σημαντική και τελέσφορη λύση στον ανισόπεδο κόμβο Λακωνίων προτείνει η Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε. Λασιθίου. Mε εντολή του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη εκπόνησε τη σχετική μελέτη για τις αναγκαίες συμπληρωματικές παρεμβάσεις στον συγκεκριμένο ανισόπεδο κόμβο (στο ύψος του πρατηρίου καυσίμων), παρέχοντας τη δυνατότητα της κίνησης και προς Άγιο Νικόλαο και προς Ηράκλειο, εξασφαλίζοντας παράλληλα την σύνδεση με την παλαιά εθνική οδό.

Η πρόταση αφορά στη συμπλήρωση των ελλειπουσών κινήσεων του Ανισόπεδου ημικόμβου Λακωνίων και την σύνδεση του Αυτοκινητόδρομου με την Παλαιά Εθνική Οδό (ΠΕΟ). Με αυτόν τον τρόπο υλοποιείται και μέρος της «Προαίρεσης» του έργου Άγιος Νικόλαος -Νεάπολη, για την αναβάθμιση της παλαιάς εθνικής οδού.

Ειδικότερα, στο τμήμα Νεάπολη- Αγ. Νικόλαος, από την εγκεκριμένη και υπό κατασκευή λύση προβλέπεται η υλοποίηση του Ανισόπεδου ημικόμβου Λακωνίων, που έχει μορφή μισού διαμαντιού και υλοποιούνται μόνο οι κλάδοι από Αγ. Νικόλαο προς Λακώνια και το αντίστροφο.

Η θέση του υπ’ όψιν ανισόπεδου κόμβου γειτνιάζει και μπορεί να εξυπηρετήσει εξαιρετικά τις πεδινές παραγωγικές περιοχές Λακωνίων και Φλαμουριανών, αλλά και το Τμήμα του ΕΛΜΕΠΑ που λειτουργεί στην περιοχή. Οι υπ’ όψιν περιοχές και εγκαταστάσεις έχουν υψηλή ζήτηση σύνδεσης με το Ηράκλειο, κινήσεις οι οποίες όμως λείπουν ως σήμερα από τον ανισόπεδο κόμβο Λακωνίων, όπως είχε σχεδιαστεί.

Επιπλέον, η ολοκλήρωση των κινήσεων από και προς Ηράκλειο, σε συνδυασμό με την σύνδεση με την παλαιά εθνική οδό και την αναβάθμιση τμήματος της ΠΕΟ σε μήκος περίπου 12 χλμ. προς Αγ. Νικόλαο, μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική σύνδεση της Ελούντας με παράκαμψη του Αγ. Νικολάου, αποφορτίζοντας τον κεντρικό κυκλικό κόμβο εισόδου στον Αγ. Νικόλαο. Σημειώνεται ότι, η ΠΕΟ αποτελεί τον σημαντικότερο κύριο οδικό άξονα στην περιοχή μετά τον αυτοκινητόδρομο, οπότε η σύνδεση του ανισόπεδου κόμβου Λακωνίων με αυτήν και κατ’ επέκταση του αυτοκινητόδρομου με αυτήν κρίνεται επιτακτική.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ότι η πρόταση για την έγκριση, ένταξη στο συνολικό σχεδιασμό κατασκευής του τμήματος ΒΟΑΚ, Άγιος Νικόλαος- Νεάπολη και για χρηματοδότηση έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Με την πρόταση αυτή αντιμετωπίζεται το ζήτημα της λειτουργικής σύνδεσης της περιοχής Μέσα και Έξω Λακωνίων με το ΒΟΑΚ και προς τις δύο κατευθύνσεις προς Άγιο Νικόλαο και προς Ηράκλειο. Είναι μια παρέμβαση που ενισχύει την περιφερειακή συνδεσιμότητα και αναβαθμίζει τις υποδομές μεταφοράς.

Με τον ισχύοντα μέχρι σήμερα σχεδιασμό δεν καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες της περιοχής, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλή πυκνότητα αγροτικής παραγωγής, την παρουσία του πανεπιστημιακού τμήματος του ΕΛΜΕΠΑ, αλλά και αυξημένες απαιτήσεις καθημερινών μετακινήσεων προς και από Ηράκλειο.

Η ολοκλήρωση του κόμβου με την προσθήκη των υπολειπόμενων κλάδων, για απ’ ευθείας σύνδεση με το Ηράκλειο, καθώς και η διασύνδεσή του με την παλαιά εθνική οδό, μέσω της αναβάθμισης και του υφιστάμενου τμήματός της μήκους περίπου 12 χιλιόμετρα, θα ενισχύουν ουσιαστικά τη λειτουργικότητα του οδικού δικτύου της περιοχής. Αλλά και θα δημιουργηθούν συνθήκες ασφάλειας, ταχύτερης πρόσβασης και αποκέντρωσης της κυκλοφορίας από τον κεντρικό κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου.

Επιπλέον, το συγκεκριμένο έργο ανταποκρίνεται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές και της νομοθεσίας, καθώς οι αποστάσεις από τους γειτονικούς ανισόπεδους κόμβους Λιμνών και Αγίου Νικολάου, πληρούν τις απαιτήσεις για την υλοποίηση πλήρους κόμβου τύπου «διαμαντιού». Η τοπογραφία της περιοχής δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα, παρατηρεί ο αντιπεριφερειάρχης.

Στην επιστολή του προς το Υπουργείο Υποδομών, με την οποία συνοδεύει την πρόταση, επισημαίνει χαρακτηριστικά: «Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη στρατηγική σημασία του έργου για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Κρήτης, θεωρούμε αναγκαία τη συμβολή σας, με την παροχή των αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων, ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίησή του, σε εύλογο χρονικό ορίζοντα. Η υιοθέτηση των σχετικών παρεμβάσεων δεν αποτελεί απλώς τεχνική βελτίωση, αλλά πυλώνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την εξυπηρέτηση των πολιτών και τη λειτουργική ολοκλήρωση του νέου αυτοκινητόδρομου. Η Περιφέρεια Κρήτης παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία, τεχνική τεκμηρίωση ή διοικητική υποστήριξη απαιτηθεί».

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ