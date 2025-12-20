Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη, του Προέδρου της Κοινότητας Ελούντας Μάνου Λεμπιδάκη και του τεχνικού συμβούλου Χαράλαμπου Χατζηβασίλη, για τα οδικά θέματα και βελτιωτικές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την Κοινότητα Ελούντας, με έμφαση σε ζητήματα υποδομών και έργων που βρίσκονται σε φάση σχεδιασμού ή ωρίμανσης. Ο τεχνικός σύμβουλος παρουσίασε τεχνικά στοιχεία και παραμέτρους των μελετών, ενώ ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις δυνατότητες υλοποίησης και τα επόμενα βήματα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, υπογράμμισε τη σημασία του συντονισμού μεταξύ Περιφέρειας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τεχνικών συμβούλων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθολογική προετοιμασία και η αποτελεσματική υλοποίηση έργων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό και παραγωγικό κλίμα, με κοινή στόχευση τη συνέχιση της συνεργασίας και την προώθηση παρεμβάσεων που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.