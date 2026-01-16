Ξεκίνησε δυναμικά το Μικρό Φεστιβάλ στον Άγιο Νικόλαο δίνοντας από την πρώτη στιγμή το στίγμα του με μια ξεχωριστή εμφάνιση της Ηρώς, που κέρδισε το κοινό.

Η συνέχεια ωστόσο προμηνύεται εξίσου ενδιαφέρουσα, καθώς τη σκυτάλη παίρνουν ο αγαπημένος λυράρης Ζαχαρίας Σπυριδάκης, ο Δημήτρης Κολιακουδάκης στην κιθάρα αλλά και ο βιρτουόζος των πνευστών Γιώργος Ζαχαριουδάκης. Θα έχουμε τη χαρά να τους απολαύσουμε το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στο κινηματοθέατρο ΡΕΞ στις 21:00. Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται από το Ωδείο Τέχνης, Κρήτης αλλά και από το Βιβλιοπωλείο Γραφή.

Ο Δημήτρης και ο Ζαχαρίας πρόκειται να συμπράξουν σε ένα μουσικό ταξίδι με τον Γιώργο Ζαχαριουδάκη. Θα απολαύσουμε, μελωδίες και αυτοσχεδιασμούς δικών τους πρωτότυπων αλλά και άλλων γνωστών συνθέσεων, όπως και υλικό από όλο το φάσμα της καλλιτεχνικής τους πορείας τα τελευταία χρόνια.

Η ΑΝΑΤΟΛΗ, παρουσιάζει τους καλλιτέχνες και την πορεία τους.

Γνωριμία με τον Γιώργο Ζαχαριουδάκη

Ο Γιώργος Ζαχαριουδάκης έχει καταφέρει να ξεχωρίσει για το ταλέντο του και έχει γίνει ευρέως γνωστός μέσω των πνευστών. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1978, απέκτησε δίπλωμα φλάουτου, πιάνου και πτυχίο αρμονίας από το Ωδείο Ορφείο Αθηνών ενώ στη συνέχεια απέκτησε πτυχίο μουσικής στο Bachelor of Art στην Αγγλία. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές πιάνου, φλάουτου και εθνομουσικολογίας. Με υποτροφία εκπόνησε διδακτορική διατριβή με θέμα την κρητική μουσική. Η σχέση του με την κρητική μουσική ξεκίνησε από πολύ νωρίς. Μάλιστα από μικρός είχε έντονα βιώματα αλλά και την επαφή από τα χωριά του Ψηλορείτη, από όπου έχει και καταγωγή. Ενώ μελετούσε κλασική μουσική, είχε πάντα αυτά τα ακούσματα στα αυτιά του από παρέες και γλέντια.

Έχει συνεργαστεί με καταξιωμένους Έλληνες μουσικούς όπως: Κωστής Αβυσσινός, Μαρία Λούκα, Δημήτρης Σγουρός, Μιχάλης Σταυρακάκης, Ζαχάρης Σπυριδάκης, Ψαραντώνης, Ψαρογιώργης, Νίκη Ξυλούρη, Καίτη Κουλλιά, Κυριάκος Γκουβέντας, Βαγγέλης Δημούδης, Δημήτρης Ζαχαριουδάκης (Χαΐνης) και Λεωνίδας Κλάδος. Συμμετέχει σε παραδοσιακά δρώμενα και φεστιβάλ στην Ελλάδα, όπως επίσης εμφανίζεται σε συναυλιακούς χώρους στο εξωτερικό παίζοντας ελληνική δημοτική μουσική. Ρεσιτάλ κλασσικού φλάουτου και κλασσικού πιάνου έχει δώσει σε αίθουσες της Μ. Βρετανίας και της Ελλάδας. Είναι εισηγητής στο πρόγραμμα «Η Τέχνη του Ρυθμού στην Εκπαίδευση» από το 2017, το οποίο υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο και την Περιφέρεια Κρήτης. Αξίζει να αναφερθεί ότι έχει διδάξει φλάουτο, αναγεννησιακή φλογέρα και μουσική δωματίου στα ωδεία Απόλλων Ηρακλείου, Πρελούντιο Ηρακλείου, Χρωμάτων Ηρακλείου, Έντεχνο Ηρακλείου και Τέχνης Αγίου Νικολάου.

Μουσική πορεία και επιρροές

Ο Δημήτρης Κολιακουδάκης είναι ένας καταπληκτικός δεξιοτέχνης της κιθάρας. Γεννήθηκε στις 18 Ιουνίου του 1966, στη Λικοτηναρά Αποκορώνου Χανίων. Γιος του εξαιρετικού λυράρη Νίκου Κολιακούδη. Ξεκίνησε μελετώντας αρχικά λύρα και λαούτο πλάι στον πατέρα του. Αργότερα ασχολήθηκε με τη θεωρία της ανατολής παίρνοντας ιδιαιτέρα μαθήματα από τον Ross Daly. Η γνωριμία του με την κιθάρα έγινε μέσω του κιθαριστή Αχιλλέα Περσίδη, ενώ βασικές επιρροές του είναι οι μουσικοί πλάι στους οποίους μαθήτευσε, Νίκος Κολιακούδης, Αχιλλέας Περσίδης, Ross Daly, Βασίλης Ρακόπουλος, Γιάννης Σπάθας.

Καλλιτεχνική διαδρομή Ζαχαρία Σπυριδάκη

Ο μεγάλος λυράρης Ζαχαρίας Σπυριδάκης γεννήθηκε στην Αθήνα από γονείς Κρητικούς. Έκανε τα πρώτα του βήματα με τη λύρα το 1980, χωρίς όμως να σκέφτεται την καριέρα και τον επαγγελματισμό στο χώρο αυτό. Το πρώτο του γλέντι ήταν στο Ασίμι με τον Αντώνη τον Κουκλινό σε ηλικία 11 ετών. Στην πορεία της καριέρας του, έχει καταφέρει να συνεργαστεί με κορυφαίους Έλληνες συνθέτες και αξιόλογους μουσικούς. Έχει δώσει συναυλίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ενώ παρουσιάζεται και σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές που αφορούν κρητική παραδοσιακή μουσική. Συµµετέχει σε παραγωγές µουσικής ταινιών και δισκογραφικά, µε Έλληνες και ξένους δηµιουργούς που ξεπερνούν το παραδοσιακό ύφος και εντάσσονται στη σφαίρα της σύγχρονης µουσικής, «παντρεύοντας» έτσι µε έναν µοναδικό τρόπο παραδοσιακά όργανα µε το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Έχει εμφανιστεί και στο Ηρώδειο, ενώ κατάφερε να συνεργαστεί με σπουδαίες προσωπικότητες του χώρου, όπως για παράδειγμα τον Μαμαγκάκη, τον Μαρκόπουλο, τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, αλλά και πολλούς ακόμη.

Αναμφίβολα όσοι βρεθούν στο ΡΕΞ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν αυτούς τους μοναδικούς καλλιτέχνες, που θα ταξιδέψουν το κοινό με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο, ενώ παράλληλα θα απολαύσουν τις ξεχωριστές μουσικές μελωδίες, αλλά και τα τραγούδια τους.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ