Συνεχίζονται εως την Παρασκευή 19/9/25 οι εγγραφές στη Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, για το εκπαιδευτικό έτος 2025-2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για τις εξής ειδικότητες:

Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α Εξάμηνο)

Βοηθός Νοσηλευτή Χειρουργείου (Γ Εξάμηνο)

Η φοίτηση είναι δωρεάν και η πρακτική άμεσα διαθέσιμη στους εκπαιδευόμενους.

Πλεονεκτήματα της ΣΑΕΚ

Οι σπουδαστές της ΣΑΕΚ έχουν τη δυνατότητα:

Αναβολής στρατεύσεως

Χωρίς περιορισμό ηλικίας

Αναγνωρισμένο ευρωπαϊκά πρόγραμμα

Άμεση έναρξη πρακτικής

Η εκπαίδευση προσφέρει ουσιαστική επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα της νοσηλευτικής, καλύπτοντας τις ανάγκες του νοσοκομείου και της ευρύτερης περιοχής της Κρήτης.

Διάρκεια και διαδικασία εγγραφών

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται έως 19 Σεπτεμβρίου 2025, καθημερινά από 08:00 έως 14:00, στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, 1ος όροφος, Γραφείο 116 (γραμματεία ΣΑΕΚ).

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 2841343107 | 6944439795, Email: [email protected]