Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 στις 12:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου στο Δημαρχείο (οδός Ξηροκάμπου) για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων από 1/1/2025 έως 31/7/2025

Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων από 1/1/2025 έως 31/8/2025 Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων από 1/1/2025 έως 30/9/2025 Γ ́ Τριμήνου (ενιαμήνου) έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2025 Διάθεση ειδικού τέλους υπέρ Ο.Τ.Α. από σταθμούς Ανανεώσιμων ΠηγώνΕνέργειας, έτους 2023 και2024, στις Δημοτικές Ενότητες/ Κοινότητες Δήμου Αγίου Νικολάου Σύνταξη σχεδίου Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Έργων – Μελετών του Δήμου ΑγίουΝικολάου έτους 2025 Σύνταξη σχεδίου Τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου έτους 2025 Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης και σύναψης ΠρογραμματικήςΣύμβασης μεταξύ μετην Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αγίου Νικολάου για το έργο: Προμήθεια και ΤοποθέτησηΚουβέρτας για την Ενεργειακή Βελτίωση του Κολυμβητηρίου Αγίου Νικολάου Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και τουΔήμου Αγίου Νικολάου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Εργασίες Αναβάθμισης σε Λιμένα καιΧ.Ζ.Λ. αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ. Αγίου Νικολάου»

Έγκριση σχεδίου Διακήρυξης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση υφιστάμενουδημοτικού κτηρίου σε ΚΔΑΠΑμεΑ (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων μεΑναπηρία)» – ΥΠΟΕΡΓΟ 1 – στο πλαίσιο πρόσκλησης με τίτλο ΔΡΑΣΗ 4.5.4: Αναβάθμιση /συμπλήρωση των κοινωνικών υποδομών της Περιφέρειας Κρήτης, του Προγράμματος «Κρήτη»2021-2027 (Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΤΠΑ_31 Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 18425) ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4:Ενίσχυση της Κοινωνικής Δυναμικής και της Κοινωνικής Συνοχής Έγκριση σχεδίου Διακήρυξης της προμήθειας ειδικού οχήματος (λεωφορείου) – ΥΠΟΕΡΓΟ 2 – στοπλαίσιο πρόσκλησης με τίτλο ΔΡΑΣΗ 4.5.4: Αναβάθμιση / συμπλήρωση των κοινωνικών υποδομώντης Περιφέρειας Κρήτης, του Προγράμματος «Κρήτη» 2021-2027 (Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΤΠΑ_31Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 18425) ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4: Ενίσχυση της Κοινωνικής Δυναμικής και της Κοινωνικής Συνοχής Έγκριση σχεδίου Διακήρυξης για την προμήθεια εξοπλισμού κτιρίου ΚΔΑΠΑμεα- ΥΠΟΕΡΓΟ 3 – στοπλαίσιο πρόσκλησης με τίτλο ΔΡΑΣΗ 4.5.4: Αναβάθμιση / συμπλήρωση των κοινωνικών υποδομώντης Περιφέρειας Κρήτης, του Προγράμματος «Κρήτη» 2021-2027 (Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΤΠΑ_31Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 18425) ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4: Ενίσχυση της Κοινωνικής Δυναμικής και της Κοινωνικής Συνοχής Κατακύρωση του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση Κλειστού Γυμναστηρίου Τύπου Τ10 ΔήμουΑγίου Νικολάου Λασιθίου Κρήτης» Εισήγηση για την κοινοποίηση στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. στοιχείων αναφορικά με τηνομιμοποίηση της Δημοτική Επιτροπής ως αρμοδίου οργάνου διοίκησης και διαχείριση της κοινωφελούς περιουσίας από δωρεά Ιωάννη Μιχαήλ Βαρκαράκη& για την ανάθεση διενέργειαςμεμονωμένων διαχειριστικών πράξεων σε συγκεκριμένο μέλος της Επιτροπής σας Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με τη μελέτη: «Πεζοδρόμηση μέρους ΠλατείαςΕλευθερίου Βενιζέλου και Αναδιαμόρφωση κυκλοφοριακής ροής»

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με τη μελέτη: «Βελτίωση υφιστάμενης οδοσήμανσηςγια την αμφιδρόμηση της παραλιακής οδού Στ. Κουνδούρου»

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με μικτό τρόπο, δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα και με τηλεδιάσκεψη (χρήση της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr).