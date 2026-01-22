Συνάντηση μεταξύ του Δημάρχου Αγίου Νικολάου κ. Μανώλη Μενεγάκη και του Λιμενάρχη Αγίου Νικολάου, Πλωτάρχη Λ.Σ. κ. Κωνσταντίνου Παττακού πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 στο Δημαρχείο, στο πλαίσιο του συντονισμού ενεργειών και της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της Λιμενικής Αρχής του Αγίου Νικολάου για τα έργα και τις παρεμβάσεις που εξελίσσονται ή προγραμματίζονται από τον Δήμο Αγίου Νικολάου, μέσω του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, στις λιμενικές ζώνες του Δήμου.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν, επίσης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Δημήτρης Αγαπητός, ο πρόεδρος της Δ.Α.Ε.Α.Ν. κ. Γιώργος Αστρουλάκης και ο Διοικητής του Α’ Λιμενικού Τμήματος Ελούντας, Πλωτάρχης Λ.Σ. κ. Γιώργος Πατεράκης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα καλό κλίμα, έγινε αναλυτική ενημέρωση για τις εργασίες αναβάθμισης που προγραμματίζεται να ξεκινήσουν άμεσα στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, όπως η τοποθέτηση πυλώνων (pillars) για την εξυπηρέτηση της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Αγίου Νικολάου, η τοποθέτηση προκρουστήρων και κιγκλιδωμάτων και η αποκατάσταση λειτουργικών βαθών και η συντήρηση υποδομών.

Παράλληλα, συζητήθηκε το επόμενο στάδιο παρεμβάσεων που θα ακολουθήσει, με έμφαση στο έργο στον παραλιακό δρόμο του Αγίου Νικολάου, το οποίο, όπως έχει ανακοινωθεί, θα υλοποιηθεί σε διαφορετικές φάσεις. Για την ομαλή εκτέλεση του έργου, υπογραμμίστηκε η ανάγκη στενής συνεργασίας με το Λιμεναρχείο, ώστε να διασφαλιστεί η απαιτούμενη συνδρομή της Λιμενικής Αρχής όπως προβλέπεται από τις διαδικασίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον στρατηγικό σχεδιασμό για την εξομοίωση με τη χερσαία ζώνη λιμένα σε όλες τις επιμέρους λιμενικές περιοχές του Δήμου και συγκεκριμένα σε: Ελούντα, Πλάκα, Σίσι και Μίλατο.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητήθηκε και επιβεβαιώθηκε η συμβολή του Λιμεναρχείου στην εκπόνηση του Master Plan του Λιμένα Αγίου Νικολάου, διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όπως επισημάνθηκε, μέσω της εξομοίωσης των λιμενικών περιοχών με τη χερσαία ζώνη, επιτυγχάνονται σημαντικά οφέλη όπως: νομιμοποίηση και καλύτερη διαχείριση λιμενικών εγκαταστάσεων, διεύρυνση και ενίσχυση της δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, δυνατότητα ανάπτυξης των παραλιακών μετώπων, βελτίωση της ασφάλειας, της ποιότητας ζωής, της αισθητικής, της ομοιομορφίας και της συνολικής εικόνας των περιοχών.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με κοινή δέσμευση για συνεχή επικοινωνία και συνεργασία, ώστε τα έργα που δρομολογούνται από τον Δήμο Αγίου Νικολάου, μέσω του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, να προχωρήσουν με συνέπεια και αποτελεσματικότητα, καθώς αποτελούν κρίσιμη βάση για την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής.

Όπως αναφέρει σχετικά σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης: «Η συνεργασία μεταξύ του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και της Λιμενικής Αρχής είναι ιδιαίτερα σημαντική και αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πρόοδο των έργων που είναι σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται και τα οποία είναι καθοριστικής σημασίας και θέτουν τις βάσεις για μια ουσιαστική αναβάθμιση της περιοχής και τη συνολική ανάπτυξη του τόπου μας».