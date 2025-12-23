Σε λειτουργία έχουν τεθεί τα δρομολόγια της Περιαστικής-Ενδοδημοτικής Γραμμής ΚΤΕΛ η οποία δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής του Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο της αναβάθμισης των μετακινήσεων και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής.

Η Γραμμή θα λειτουργεί με χαμηλό εισιτήριο χάρη στην επιχορήγηση που έλαβε την πρωτοβουλία να προχωρήσει ο Δήμος Αγίου Νικολάου, με στόχο τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, τη μείωση της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης και τη στήριξη φοιτητών, κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται επιδότηση 80% στα εισιτήρια για απομακρυσμένες περιοχές για πέντε μήνες, καθώς και επιδότηση 50% στις φοιτητικές κάρτες μετακίνησης προς το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. στα Λακώνια έως τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους.

Η οργάνωση και η υλοποίηση της νέας Περιαστικής -Ενδοδημοτικής Γραμμής Συγκοινωνίας, πραγματοποιήθηκαν υπό την εποπτεία του αρμοδίου Αντιδημάρχου Συγκοινωνιών κ. Νίκου Καμινογιαννάκη.

Η Περιαστική Γραμμή Συγκοινωνίας θα καλύπτει με 6 δρομολόγια καθημερινά την περιμετρική ζώνη: Αμμουδάρα – Ρούσα Λίμνη -Μαρδάτι -Κριτσά -Δημοτικό Περιφερειακό δρόμο Αγίου Νικολάου -Ελούντας και Χαβάνια.

Αναχωρήσεις

Αμμουδάρα 8.15, 10.15, 12.15, 13.45, 16.15, 18.30

Χαβάνια 8.15, 10.30, 12.30, 14.30, 16.10, 18.30

Κριτσά 8.15, 10.1511.45, 14.00, 15.15, 18.20

Δρομολόγια για ΕΛΜΕΠΑ 8.45, 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45

Επιστροφές

Δρομολόγια από ΕΛΜΕΠΑ 11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15

Αμμουδάρα 11.30 και 12.30, 13.30 και 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30

Χαβάνια 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 21.30

Κριτσά 11.30, 13.45 και 14.30, 16.30, 18.30, 19.30, 21.30

Κάθε Τετάρτη Λίμνες και Πρίνα

– Με δύο ημερήσια δρομολόγια μία ημέρα την εβδομάδα – κάθε Τετάρτη – θα καλύπτεται η Υπεραστική διαδρομή: Άγιος Νικόλαος – Πρίνα – και Άγιος Νικόλαος – Λίμνες.

07.30 Αναχώρηση από Πρίνα, 13.45 Επιστροφή από Άγιο Νικόλαο

07.30 Αναχώρηση από Λίμνες, 13.45 Επιστροφή από Άγιο Νικόλαο