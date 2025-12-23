Ο Διοικητής της Τροχαίας Αγίου Νικολάου, κ. Πέτρος Ζερβάκης μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ τόνισε ότι τα μέτρα τροχαίας αστυνόμευσης θα είναι αυστηρά κατά τη διάρκεια των εορτών, με εντατικούς ελέγχους και στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών.

Ο κ. Ζερβάκης έκανε ένα απολογισμό της χρονιάς που φεύγει τονίζοντας ότι η Τροχαία Αγίου Νικολάου είναι πολύ ικανοποιημένη αναφορικά με τα τροχαία ατυχήματα στην περιοχή μας αλλά και γενικότερα στο νησί, συγκριτικά με την περυσινή χρονιά που σημειώθηκαν αρκετά δυστυχήματα.

Ανέφερε ότι τα στατιστικά αποτελέσματα, αναφορικά με τα τροχαία ατυχήματα μιλούν από μόνα τους· ο ίδιος θεωρεί ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο.